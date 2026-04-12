Mariano Echeverría tras su buen debut en Deportivo Maipú: "Mi vuelta al club se dio de una manera muy linda"

"Planteamos el día que nos presentamos como cuerpo técnico que debemos tener una identidad, que la gente venga acá a la cancha y sepa a qué jugamos y a partir de ahí construir. La verdad que los chicos tienen una predisposición 100 puntos, nosotros hemos trabajado 24/7 durante los días que hemos estado en Mendoza y a la par del cuerpo técnico que ya estaba acá y los jugadores se entregaron al máximo. Hay un montón de cosas para mejorar, pero quiero agradecer la predisposición y la entrega, los jugadores hicieron un partido muy bueno más por la forma que por el resultado, que pudo ser más holgado", dijo Echeverría, quien reemplazó en el cargo de DT a Alexis Matteo.

mariano-echeverria-deportivo-maipu1 Echeverría volvió al Cruzado después de 18 años. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

Luego fue consultado porque Maipú se levantó anímicamente tras la mala racha. "El contexto hace que esas situaciones golpeen más duro, pero la realidad es que nosotros les dimos la confianza desde el minuto cero, ese gol de Colegiales no cambió en ningún momento nuestros planes, esa es la identidad que buscamos, defender la forma ante la adversidad y que la forma nos lleve al resultado. Me demostraron los chicos que en su gran promedio de 20 y pico de años que se comprometen a buscar una forma y se identifican con nuestro camino, nosotros estamos para guiarlos y festejar todo lo bueno que nos pueden llegar a dar, hoy es un primer paso que no nos garantiza nada pero que nos da un aliciente para lo que viene", enfatizó.