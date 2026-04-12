Mariano Echeverría tras su buen debut en Deportivo Maipú: "Mi vuelta al club se dio de una manera muy linda"

El entrenador del Deportivo Maipú, Mariano Echeverría, está muy feliz. El ex jugador del Cruzado volvió al club después de 18 años y tuvo el mejor debut como DT, ya que su equipo le ganó a Colegiales por 3 a 1 este domingo, por la novena fecha de la Primera Nacional y cortó una mala racha de cinco partidos sin ganar.
"Planteamos el día que nos presentamos como cuerpo técnico que debemos tener una identidad, que la gente venga acá a la cancha y sepa a qué jugamos y a partir de ahí construir. La verdad que los chicos tienen una predisposición 100 puntos, nosotros hemos trabajado 24/7 durante los días que hemos estado en Mendoza y a la par del cuerpo técnico que ya estaba acá y los jugadores se entregaron al máximo. Hay un montón de cosas para mejorar, pero quiero agradecer la predisposición y la entrega, los jugadores hicieron un partido muy bueno más por la forma que por el resultado, que pudo ser más holgado", dijo Echeverría, quien reemplazó en el cargo de DT a Alexis Matteo.
Luego fue consultado porque Maipú se levantó anímicamente tras la mala racha. "El contexto hace que esas situaciones golpeen más duro, pero la realidad es que nosotros les dimos la confianza desde el minuto cero, ese gol de Colegiales no cambió en ningún momento nuestros planes, esa es la identidad que buscamos, defender la forma ante la adversidad y que la forma nos lleve al resultado. Me demostraron los chicos que en su gran promedio de 20 y pico de años que se comprometen a buscar una forma y se identifican con nuestro camino, nosotros estamos para guiarlos y festejar todo lo bueno que nos pueden llegar a dar, hoy es un primer paso que no nos garantiza nada pero que nos da un aliciente para lo que viene", enfatizó.
Embed
Mariano Echeverría y vuelta al Deportivo Maipú tras 18 años
"Hace 18 años que no venía al club, me tocó dirigir primera división de Argentina y en el exterior en Asia. No sé si soñaba esta vuelta al club, que se dio de una manera muy linda, con un grupo muy sano, muy receptivo a como veo el fútbol y ahora lo único que me interesa es ayudarlos a que este sea un eslabón más en su carrera futbolística, que se maten por esta camiseta y hoy la gente se los agradeció", destacó.
Por último Echeverría se mostró feliz al volver a una tierra que conoce. "Hoy en la mañana me tomé el tiempo para ir a la Virgen del Challao, Mendoza es una provincia donde tengo los mejores amigos del fútbol y he andado por varios clubes de esta ciudad. Es más fácil trabajar acá porque conozco cada rincón del club. Los vi a Omar y a Hernán (Sperdutti), que fue el artífice de mi llegada. Como le digo a Hernán, la familia Sperdutti es sinónimo de Maipú, entonces para mí es un doble compromiso porque es gente que aprecio".