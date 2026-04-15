arnijas maipu Luciano Arnijas junto a Mirko Bonfigli tras la victoria de Deportivo Maipú sobre Colegiales. Foto: Martín Pravata/Diario UNO.

"Quiero mandarle un saludo y agradecimiento de parte de todos al cuerpo técnico anterior, a Alexis (Matteo), a Nico, que la verdad trabajaron muy bien con nosotros. Muy buena gente, laburadores. Ahora con Mariano (Echeverría) intentamos cambiar el chip. Buscar desde la confianza, desde lo básico y empezar a construir desde un arco en cero, desde estar bien parado al fondo y con actitud. Muchas veces el fútbol es así y son resultados que no se dan lamentablemente, más allá del trabajo que uno pueda hacer. Hoy estamos contentos y comprometidos con el nuevo cuerpo técnico, así que esperemos seguir por esta senda", expresó el defensor.

Sin embargo, Arnijas mencionó también aspectos a corregir como el hecho de haber recibido un gol tempranero por parte de Colegiales en el segundo tiempo cuando aún no se había se había completado ni un minuto de juego. "Son detalles que tenemos que seguir mejorando. Son goles que se vienen dando seguido pero lo vamos a mejorar. Rescato la actitud del equipo en salir a buscarlo con juego. Sabíamos que teníamos que ganarlo y por suerte lo pudimos hacer".

Embed - El mensaje de Luciano Arnijas luego del gran triunfo del Deportivo Maipú ante Colegiales

La zona roja en la que se encuentra el Deportivo Maipú

Por último, Luciano Arnijas se refirió a la parte baja de la tabla de posiciones en la que hoy se encuentra el Cruzado con apenas 7 puntos, en el puesto 17 de 18. "Es un torneo largo, difícil. Cada partido es una final, es un rival directo. Recién van algunas fechas y la verdad que hoy no tenemos que volvernos locos por la tabla de posiciones. Sí es una situación que no nos gusta, que el club no la merece, que la gente no la merece, pero bueno, no hay que volverse loco, siempre teniendo en cuenta que en este torneo se ganan dos partidos, tres partidos y uno ya se acomoda distinto en la tabla".