Fundación Grupo América y la Universidad de Congreso concretaron otra entrega de becas del Programa Vendimia Solidaria

entrega becas UC 1 El rector de la Universidad de Congreso, Rubén Bresso; la directora ejecutiva de Fundación Grupo América, Gabriela Alé y su apoderada Margarita Viel (izquierda). Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

Trayectorias que se construyen con acompañamiento

A lo largo de los años, esta articulación permitió la entrega de más de 130 becas, acompañando trayectorias educativas diversas y sostenidas en el tiempo. De ese total, más de 30 personas ya egresaron, mientras que el resto continúa actualmente su formación como becarias y becarios en progreso.

A estas trayectorias se suman las 19 nuevas becas otorgadas en esta edición, que pudieron elegir entre 89 carreras de distintas ramas que integran la oferta académica de la Universidad de Congreso.

En un acto especialmente emotivo, encabezado por el rector de la Universidad de Congreso, ingeniero magíster Rubén Bresso, junto a la directora ejecutiva de Fundación Grupo América, Gabriela Alé, y la contadora Margarita Viel, apoderada de la Fundación, se dio paso a la voz de quienes son el corazón de esta iniciativa: las y los estudiantes.

Durante el encuentro, una joven egresada compartió su experiencia y el impacto que la educación tuvo en su proyecto de vida, mientras que un nuevo becario expresó sus expectativas al iniciar su formación universitaria.

Voces que dan sentido al compromiso

“Hace 4 años yo estaba en el lugar de ustedes, con alegría y esperanza, pero también con temor. No sabía si iba a estar a la altura, si la carrera sería muy difícil o si realmente iba a lograrlo. Tuve que dejar muchas cosas de lado: juntadas con amigos, tiempo libre e incluso mis redes sociales, para poder elevar mi rendimiento. Pero créanme que, si están convencidos, se puede. Hoy, a mis 23 años, soy contadora y trabajo de lo que amo, y eso es posible gracias a la oportunidad que me dieron Fundación Grupo América y la Universidad de Congreso”, expresó Ruth Andrade, egresada de la carrera de Contador Público en 2025.

Entrega de Becas UC 4 Ruth Andrade, egresada como contadora, compartió el significado de poder dedicarse profesionalmente a la carrera que eligió hace 4 años. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

La voz de quienes inician este camino también estuvo presente a través del testimonio de Miguel Palermini, de 22 años, cadete de farmacia, quien habló en representación de los 19 becarios de esta edición.

Entrega de Becas UC 3 Miguel Palermini, becario 2026, conmovió al auditorio con sus palabras de agradecimiento. A sus 22 años eligió la carrera de Comercio Exterior en la Universidad de Congreso.

“No es solo una frase decir que esta oportunidad transforma vidas. Créanme que realmente ha cambiado la vida de todos los que hoy estamos acá y que, sin este acompañamiento, no hubiéramos podido cumplir el sueño de estudiar lo que deseamos. No creo en las casualidades, sino en las causalidades: si hoy estamos acá es porque demostramos que merecemos esta oportunidad y porque vamos a poner lo mejor de nosotros para aprovechar al máximo esta herramienta, que agradecemos profundamente”, expresó.

Hijo de un trabajador canillita, Miguel destacó el valor del acompañamiento institucional para sostener los proyectos educativos de jóvenes de distintos contextos.

El impacto de las becas también se reflejó en las familias. Adriana Rodríguez, empleada administrativa y mamá de Martina Rodríguez, becaria 2026 de la carrera de Radiología, compartió su emoción durante el acto.

entrega de Becas UC 2 La emoción también se vio reflejada en las familias que acompañaron a los becarios 2026, que se mostraron dispuestos y esperanzados en acompañar a sus hijos en esta etapa que comienza. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

“Como mamá trabajadora, esto es más de lo que una puede pedir. Es muy duro afrontar que no podés prometerle a tu hija pagarle una carrera porque sabés que no te va a alcanzar. Por eso, las autoridades no saben cuánto transforman la vida de una familia con esta iniciativa. Hoy viví esta jornada como cuando me enteré de que estaba embarazada: con felicidad, ansiedad y un poco de temor, pero también con la convicción absoluta de que mi hija lo va a lograr y de que yo voy a estar ahí para acompañarla”, expresó emocionada.

El rector de la Universidad de Congreso, Rubén Bresso, destacó el alcance del programa y el acompañamiento integral que se brinda a los estudiantes. “Este es uno de los programas solidarios que mayor satisfacción nos genera, porque las y los estudiantes ingresan becados desde el inicio y son acompañados hasta el final de su carrera. Junto a Fundación Grupo América, adaptamos el reglamento de becas para estar a la altura de cada ingreso y brindar un acompañamiento integral a lo largo de todo su recorrido por la vida universitaria”, remarcó.

En el cierre del encuentro, Gabriela Alé, directora ejecutiva de Fundación Grupo América, subrayó el valor transformador de la educación: "Dentro de los ejes de Fundación Grupo América, la educación tiene un matiz muy especial. Cuando entregamos una beca de este tipo, estamos aportando a cambios de vida profundos, y ser parte de ese proceso es una enorme satisfacción. Acompañamos a nuestras y nuestros becarios desde el momento en que reciben la beca hasta que obtienen su título: es, de algún modo, como tener muchos hijos estudiando, que nos llenan de orgullo”.

De esta manera, a través del Programa Vendimia Solidaria, el trabajo conjunto entre Fundación Grupo América y la Universidad de Congreso se consolida como una política sostenida de acompañamiento a las trayectorias educativas, donde la educación se reafirma como una herramienta concreta de transformación social. Cada beca entregada representa una oportunidad real para cambiar historias, fortalecer proyectos de vida y construir futuros posibles.