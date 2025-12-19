En el marco de las acciones que Fundación Grupo América desarrolla a través del Programa Vendimia Solidaria, se concretó la entrega de un módulo sanitario que ya se encuentra plenamente operativo en el Polideportivo Padre Jorge Contreras “La Gloria”, en el departamento de Godoy Cruz.
Fundación Grupo América entregó un módulo sanitario en Godoy Cruz
Con una inversión de casi 20 millones de pesos, la iniciativa se concretó a través del Programa Vendimia Solidaria.
El proyecto consistió en el diseño y la construcción de baños a partir de contenedores reciclados, una solución innovadora y sostenible que permite brindar acceso a servicios sanitarios básicos de manera eficiente, funcional y con un enfoque ambientalmente responsable. La inversión destinada a la ejecución de esta infraestructura fue de 19,4 millones de pesos, reafirmando el acompañamiento de la Fundación al fortalecimiento de espacios comunitarios.
Una respuesta concreta a una necesidad histórica
La incorporación de este módulo responde a una problemática histórica del lugar, ya que las instalaciones preexistentes datan del año 1976 y funcionaban bajo un sistema de letrinas, lo que representaba una condición precaria e inadecuada frente al volumen de personas que utilizan diariamente el predio.
Impacto territorial y alcance comunitario
La nueva infraestructura brinda cobertura a los barrios La Gloria, Alicia, Pablo VI y ATSA, de los departamentos de Godoy Cruz, Luján de Cuyo y Maipú. De manera directa, beneficia a aproximadamente 1.000 niños, niñas y adolescentes que realizan actividades deportivas y recreativas de forma regular, y de manera indirecta a unos 500 chicos y chicas que asisten a competencias y eventos, además de alcanzar a personas de todas las edades, incluidos adultos y adultos mayores.
“Es más que loable esta acción porque vino a resolver un problema muy grande que tenía la zona. Los baños del polideportivo datan de 1976, por lo que era de vital importancia contar con instalaciones de este tipo. Que este módulo ya esté plenamente operativo nos permitirá, además, avanzar en el arreglo de las estructuras antiguas que ya existían y prestar un mejor servicio a la comunidad que utiliza a diario este espacio”. Enfatizó, Fernando Muñoz, Director de Deportes del municipio de Godoy Cruz.
Un proyecto con mirada integral y sostenible
Desde una mirada integral, el proyecto se destaca por su accesibilidad, al garantizar el acceso a servicios sanitarios básicos en áreas con necesidades específicas; por su sostenibilidad, a partir de la reutilización de contenedores y la reducción de residuos; y por su eficiencia, ya que permite una construcción más rápida y económica. A su vez, el diseño creativo y funcional optimiza el uso del espacio y mejora la experiencia de quienes lo utilizan.
“El deporte es un espacio de encuentro, de cuidado y de construcción de comunidad. Acompañar este tipo de iniciativas significa garantizar que quienes participan de actividades deportivas cuenten con condiciones adecuadas, seguras y dignas. Creemos que la salud, el deporte y el fortalecimiento de los espacios comunitarios van de la mano, y que cada acción concreta en el territorio tiene un impacto real en la vida cotidiana de las personas”, expresó Gabriela Alé, directora ejecutiva de Fundación Grupo América.
Con esta acción, Fundación Grupo América acompaña iniciativas que fortalecen la infraestructura comunitaria y generan un impacto positivo y sostenido en la vida cotidiana de los vecinos y vecinas de Godoy Cruz.