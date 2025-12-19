Fundación Grupo América entregó un módulo sanitario en Godoy Cruz

Impacto territorial y alcance comunitario

La nueva infraestructura brinda cobertura a los barrios La Gloria, Alicia, Pablo VI y ATSA, de los departamentos de Godoy Cruz, Luján de Cuyo y Maipú. De manera directa, beneficia a aproximadamente 1.000 niños, niñas y adolescentes que realizan actividades deportivas y recreativas de forma regular, y de manera indirecta a unos 500 chicos y chicas que asisten a competencias y eventos, además de alcanzar a personas de todas las edades, incluidos adultos y adultos mayores.

modulo sanitario Godoy Cruz 1 Antes de contar con el módulo, el polideportivo sólo tenía un baño en funcionamiento con sistema de letrinas que data de 1976 Nicólas Ríos

“Es más que loable esta acción porque vino a resolver un problema muy grande que tenía la zona. Los baños del polideportivo datan de 1976, por lo que era de vital importancia contar con instalaciones de este tipo. Que este módulo ya esté plenamente operativo nos permitirá, además, avanzar en el arreglo de las estructuras antiguas que ya existían y prestar un mejor servicio a la comunidad que utiliza a diario este espacio”. Enfatizó, Fernando Muñoz, Director de Deportes del municipio de Godoy Cruz.

Un proyecto con mirada integral y sostenible

Desde una mirada integral, el proyecto se destaca por su accesibilidad, al garantizar el acceso a servicios sanitarios básicos en áreas con necesidades específicas; por su sostenibilidad, a partir de la reutilización de contenedores y la reducción de residuos; y por su eficiencia, ya que permite una construcción más rápida y económica. A su vez, el diseño creativo y funcional optimiza el uso del espacio y mejora la experiencia de quienes lo utilizan.

modulo sanitario 3 Con una inversión de 19,4 millones de pesos, Fundación Grupo América reafirma el acompañamiento y el fortalecimiento de espacios comunitarios. Nicólas Ríos

“El deporte es un espacio de encuentro, de cuidado y de construcción de comunidad. Acompañar este tipo de iniciativas significa garantizar que quienes participan de actividades deportivas cuenten con condiciones adecuadas, seguras y dignas. Creemos que la salud, el deporte y el fortalecimiento de los espacios comunitarios van de la mano, y que cada acción concreta en el territorio tiene un impacto real en la vida cotidiana de las personas”, expresó Gabriela Alé, directora ejecutiva de Fundación Grupo América.

Con esta acción, Fundación Grupo América acompaña iniciativas que fortalecen la infraestructura comunitaria y generan un impacto positivo y sostenido en la vida cotidiana de los vecinos y vecinas de Godoy Cruz.