Hay alerta por lluvias y evalúan si se suspende el Acto Central de la Vendimia 2026

Un alerta amarilla por lluvias cae justo en el día más especial para los mendocinos, ya que la advertencia es para la noche del sábado, cuando se espera que haya precipitaciones durante toda la noche, según el pronóstico del tiempo. Ante esto, el Gobierno de Mendoza definirá en el transcurso del día si suspenden el Acto Central y la elección de la Reina Nacional de la Vendimia 2026.
El doctor en meteorología Maximiliano Viale lo anticipó durante toda la semana en Radio Nihuil y a un día de la fiesta de los mendocinos, confirmó que el pronóstico: "Lluvias moderadas a intensas" para la tarde noche del sábado.
"La situación es realmente de alerta y preocupante, se espera una lluvia continua y cantidad de agua que puede ser de 20 o 30 milímetros por hora justo en la tarde noche del sábado, pero más tirando hacia la noche. Además, estas lluvias pueden mantenerse durante varias horas e incluso toda la noche", expresó Maximiliano Viale.
Ante esto, advirtió: "Es para pensar si se hace la Fiesta de la Vendimia, más en ese entorno al lado de los cerros", pero eso lo definirán las autoridades del Gobierno de Mendoza durante este viernes.
Por su parte, fuentes consultadas de Cultura señalaron que la situación meteorológica es monitoreada de manera permanente, que no se tomará una decisión apurada y que de todas formas respetarán lo que sugiera Defensa Civil con sus informes.