Hay alerta por lluvias y evalúan si se suspende el Acto Central de la Vendimia 2026

El doctor en meteorología Maximiliano Viale lo anticipó durante toda la semana en Radio Nihuil y a un día de la fiesta de los mendocinos, confirmó que el pronóstico: "Lluvias moderadas a intensas" para la tarde noche del sábado.

vendimia lluvia archivo 2008 Se esperan varias horas de lluvia para la tarde y noche del sábado, lo que podría complicar el Acto Central de la Vendimia 2026. Foto: Archivo Diario UNO

"La situación es realmente de alerta y preocupante, se espera una lluvia continua y cantidad de agua que puede ser de 20 o 30 milímetros por hora justo en la tarde noche del sábado, pero más tirando hacia la noche. Además, estas lluvias pueden mantenerse durante varias horas e incluso toda la noche", expresó Maximiliano Viale.