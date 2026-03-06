El concepto de vivienda compacta y construcción en seco alcanza un nuevo nivel de sofisticación con el módulo habitable tipo Tiny house que venden en Mercado Libre por 17.000 dólares. El modelo Tiny Cristal Black está diseñado para quienes buscan un impacto visual disruptivo sin sacrificar la practicidad, este modelo se define por su estética contemporánea y su capacidad de mimetizarse con el entorno gracias a su icónico frente espejado.
La Tiny House que venden en Mercado Libre por 17.000 dólares
Esta propuesta de construcción en seco, una Tiny house vidriada que se mimetiza con el ambiente es muy original. Todas lass características.
La serie Cristal black se desarrolla en tres variantes de superficie para adaptarse a distintas necesidades: 15 m², 21 m² y 30 m² (ver más abajo). Esto hace que pueda ser utilizada como solución habitacional, alojamiento turístico u oficina.
Su arquitectura se basa en un concepto de planta libre (monoambiente) que optimiza cada centímetro cuadrado, logrando una sensación de amplitud superior gracias a su conexión fluida con el exterior.
Características Destacadas de la Tiny house
- Diseño de alto impacto: frente completamente vidriado espejado que garantiza privacidad y un estilo minimalista único.
- Conexión interior/exterior: sistema de apertura corredizo que transforma el paisaje en parte de la decoración interna.
- Seguridad y confort: equipado con vidrios laminados de seguridad y aberturas modernas de alta gama.
- Lista para habitar: la unidad se entrega con instalaciones completas (eléctrica y sanitaria) y climatización instalada.
¿Cuánto sale y qué incluye la Tiny house?
- Cerramientos: frente vidriado corredizo con vidrios de seguridad.
- Servicios: conexiones de agua fría/caliente e instalación eléctrica listas.
- Ambientes: espacio integrado que combina estar, comedor y área de descanso.
- Cocina: área funcional con diseño optimizado.
- Baño: unidad completa y totalmente equipada.
- Climatización: incluye aire acondicionado frío/calor y termotanque eléctrico.
- Inversión y Versatilidad: el modelo TINY CRISTAL BLACK es una solución habitacional versátil, ideal tanto para una vivienda de fin de semana, un estudio privado o una unidad de alquiler temporal de lujo.
El precio del modelo de 15 m2 arranca en los 17.000 dólares, mientras que el modelo de 30 m2 empieza en 36.000 dólares. (N. del R. no se publicó el precio del modelo de 21 m2). En la publicación de Mercado Libre se especifica que las configuraciones finales, el equipamiento adicional y la distribución pueden personalizarse según los requerimientos específicos de cada proyecto y cliente.