La Tiny House que venden en Mercado Libre por 17.000 dólares

Características Destacadas de la Tiny house

Diseño de alto impacto: frente completamente vidriado espejado que garantiza privacidad y un estilo minimalista único.

¿Cuánto sale y qué incluye la Tiny house?

Cerramientos : frente vidriado corredizo con vidrios de seguridad.

: instalación eléctrica completa y conexiones de agua fría/caliente listas para su uso. Inversión y Versatilidad: el modelo TINY CRISTAL BLACK es una solución habitacional versátil, ideal tanto para una vivienda de fin de semana, un estudio privado o una unidad de alquiler temporal de lujo.

Tiny house que venden en Mercado Libre 3

El precio del modelo de 15 m2 arranca en los 17.000 dólares, mientras que el modelo de 30 m2 empieza en 36.000 dólares. (N. del R. no se publicó el precio del modelo de 21 m2). En la publicación de Mercado Libre se especifica que las configuraciones finales, el equipamiento adicional y la distribución pueden personalizarse según los requerimientos específicos de cada proyecto y cliente.