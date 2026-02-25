Ni casa prefabricada ni Tiny house: la glass house de lujo que venden en Mercado Libre por $33 millones

A diferencia de las construcciones tradicionales, esta casa modular permite una distribución interior optimizada. En una superficie funcional, el modelo integra un dormitorio y un baño completo, eliminando pasillos innecesarios y enfocándose en la habitabilidad y el confort térmico.

Glass houses 4 Así se ve por dentro el baño de las glass houses.

Construcción en seco: componentes de las glass houses

La eficiencia de estas unidades no reside solo en su apariencia, sino en su sistema modular industrializado. Este método de construcción permite un control de calidad mucho más riguroso que la obra húmeda tradicional, reduciendo el margen de error y los desperdicios de material. Entre sus componentes técnicos destacan:

Seguridad y Climatización. La utilización de vidrios de seguridad garantiza la integridad estructural, mientras que la inclusión de sistemas de aire acondicionado y terminaciones de calidad superior aseguran un ambiente controlado en diversas latitudes.

Equipamiento "Llave en mano". Las unidades se entregan con la instalación eléctrica finalizada y baños completamente equipados, lo que reduce drásticamente los tiempos de habitabilidad tras el montaje.

Glass houses 3 Diseño estético más que llamativo el de las glas houses.

Glass houses: el desafío de la logística y el terreno

Pese a las ventajas de la prefabricación, existen factores externos que el usuario debe considerar.

La unidad no incluye la platea ni las fundaciones, elementos que deben ser preparados de forma previa en el terreno de destino para asegurar la estabilidad del módulo.

Debido a su naturaleza estructural, el transporte y el montaje requieren una coordinación logística específica, adaptada a la topografía de cada sitio.

Este tipo de viviendas se posiciona hoy como una solución versátil: desde una residencia minimalista para quienes buscan simplificar su estilo de vida, hasta unidades de alojamiento turístico de alta gama que demandan un bajo impacto ambiental y una estética diferenciadora.