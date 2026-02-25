El sector de la construcción en seco con casas prefabricadas vive una transformación acelerada hacia la industrialización. Lo que antes se percibía como una solución temporal o de baja calidad, hoy se ha convertido en un segmento de lujo que combina tecnología de punta con un diseño arquitectónico de vanguardia. Un claro ejemplo son las glass houses que venden en Mercado Libre por $33 millones.
Ni casa prefabricada ni Tiny house: la glass house de lujo que venden en Mercado Libre por $33 millones
La tendencia de las "glass houses" gana terreno en el mercado residencial y turístico con modelos que priorizan la integración con el entorno y la rapidez de montaje
Por caso, el modelo Tiny Glass Ice, desarrollado por la firma GLASS HOUSES, que busca redefinir el concepto de vivienda compacta bajo estándares de línea premium, es una clara muestra del mercado atual de viviendas.
Construcción en seco: arquitectura y diseño transparente
El diferencial de este modelo radica en su propuesta estética: una estructura donde el vidrio es el protagonista. La arquitectura de las denominadas glass houses no es caprichosa; responde a una búsqueda de conexión biofílica, donde el habitante mantiene un vínculo visual constante con la naturaleza exterior, maximizando la entrada de luz natural durante todo el día.
A diferencia de las construcciones tradicionales, esta casa modular permite una distribución interior optimizada. En una superficie funcional, el modelo integra un dormitorio y un baño completo, eliminando pasillos innecesarios y enfocándose en la habitabilidad y el confort térmico.
Construcción en seco: componentes de las glass houses
La eficiencia de estas unidades no reside solo en su apariencia, sino en su sistema modular industrializado. Este método de construcción permite un control de calidad mucho más riguroso que la obra húmeda tradicional, reduciendo el margen de error y los desperdicios de material. Entre sus componentes técnicos destacan:
- Seguridad y Climatización. La utilización de vidrios de seguridad garantiza la integridad estructural, mientras que la inclusión de sistemas de aire acondicionado y terminaciones de calidad superior aseguran un ambiente controlado en diversas latitudes.
- Equipamiento "Llave en mano". Las unidades se entregan con la instalación eléctrica finalizada y baños completamente equipados, lo que reduce drásticamente los tiempos de habitabilidad tras el montaje.
Glass houses: el desafío de la logística y el terreno
Pese a las ventajas de la prefabricación, existen factores externos que el usuario debe considerar.
- La unidad no incluye la platea ni las fundaciones, elementos que deben ser preparados de forma previa en el terreno de destino para asegurar la estabilidad del módulo.
- Debido a su naturaleza estructural, el transporte y el montaje requieren una coordinación logística específica, adaptada a la topografía de cada sitio.
- Este tipo de viviendas se posiciona hoy como una solución versátil: desde una residencia minimalista para quienes buscan simplificar su estilo de vida, hasta unidades de alojamiento turístico de alta gama que demandan un bajo impacto ambiental y una estética diferenciadora.