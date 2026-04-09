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Dos mendocinas en la selección argentina de boxeo amateur y con competencias internacionales en puerta

La FAB armó la selección argentina de boxeo amateur juvenil y mayor y cada una tiene a una mendocina. Una irá a los Juegos Odesur y la otra a la Copa Mundial

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Delfina Arancibia (izq.) y Melanie Acevedo integran la Selección argentina de boxeo amateur y competirán en un Mundial y un Sudamericano, respectivamente.

Delfina Arancibia (izq.) y Melanie Acevedo integran la Selección argentina de boxeo amateur y competirán en un Mundial y un Sudamericano, respectivamente.

El pugilismo de Mendoza vive una "primavera" auspiciosa, tanto para la actividad rentada, como para el boxeo amateur, donde particularmente se ha destacado a nivel nacional la rama femenina, con varias campeonas argentinas en distintas categorías, y convocatoria a integrar los equipos nacionales.

Dos de ellas han sido campeonas argentinas y tienen presencia en la Selección argentina Las Toritas. Son Delfina Arancibia, campeona argentina -medalla de oro- en el Nacional de Mayores y Juveniles de San Luis y Luis, y luego a nivel internacional, Campeona de la Copa América (Colombia) y los Juegos Pladar (Rosario). La otra es Melanie Acevedo, medalla de oro en los Juegos Evita y en el Campeonato Argentino de Cadetes de Azul, Buenos Aires.

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La Federación Argentina de Box -FAB- informó esta semana que las próximas competencias internacionales de los seleccionados nacionales, participarán en los Juegos Odesur de la Juventud -del 14 al 18 de abril-, y la Copa Mundial de Elite de Foz de Iguazú (Brasil- del 20 al 26 de abril).

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Dos campeonas del boxeo amateur y su despegue al mundo

Ambas son laherinas, y quien primero arrancó con este crecimiento deportivo -por una cuestión de edad- fue la piba de Panquehua Delfina Arancibia, del Gimnasio de Pablo Chacón, donde de chiquita y acompañando a su hermano Jairo, se enamoró del boxeo. La otra es Melanie Acevedo, del barrio Belgrano, y se calzó los guantes por primera vez en el gimnasio de su papá Daniel, que con mucho esfuerzo sostiene este establecimiento, sacando chicos de la calle y dándoles una esperanza de superación mediante el deporte.

Selección argentina Roja y Azul: dos proyectos y dos competencias

El equipo Azul, con los más jóvenes, participará de los Juegos Odesur 2026 – Juegos Sudamericanos de la Juventud- a realizarse en Panamá, del 14 al 18 de abril.

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Melanie Acevedo. La mendocina es la pen&uacute;ltima, de izquierda a derecha.

Melanie Acevedo. La mendocina es la penúltima, de izquierda a derecha.

El equipo de boxeo amateur Azul, la Elite

Entrenador: Lic. Daniel Rafael González, Preparador Físico: Gabriel Lemme.

Equipo convocado:

  • 51 kg. – Tiziana Rodríguez
  • 57 kg. – Melanie Acevedo
  • 55 kg. – Jeremías Manzelli
  • 60 kg. – Nicolás Peralta
  • 70 kg. – Santiago Losso
  • 80 kg. – Santino Zilli
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Delfina Arancibia. Las lasherina es la tercera de izquierda a derecha.

Delfina Arancibia. Las lasherina es la tercera de izquierda a derecha.

Equipo Rojo: Copa del Mundo Elite – Foz de Iguazú, Brasil 2026- (del 20 al 26 de abril)

Entrenadores: Lic. Daniel Rafael González y Marco Antonio Narváez

Equipo convocado:

  • 48 kg. – Tatiana Flores
  • 54 kg. – Melanie Martínez
  • 57 kg. – Delfina Arancibia
  • 55 kg. – Santiago Tulián
  • 60 kg. – Santiago Celes
  • 70 kg. – Brandon Amaya
  • 80 kg. – Nahuel Roldán
  • +90 kg. – Enzo Gallardo

Ambas competencias forman parte del calendario internacional 2026 y representan instancias clave para el desarrollo deportivo de nuestros/as boxeadores/as, tanto en el ámbito juvenil como en el alto rendimiento, que la Federación Argentina de Box continúa acompañando y fortaleciendo el crecimiento del boxeo nacional. Allí también se inserta el trabajo de la Federación Mendocina de Box, organizando competencias y capacitaciones para hacer crecer el boxeo amateur.

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