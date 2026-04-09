Dos mendocinas en la selección argentina de boxeo amateur y con competencias internacionales en puerta

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Dos campeonas del boxeo amateur y su despegue al mundo

Ambas son laherinas, y quien primero arrancó con este crecimiento deportivo -por una cuestión de edad- fue la piba de Panquehua Delfina Arancibia, del Gimnasio de Pablo Chacón, donde de chiquita y acompañando a su hermano Jairo, se enamoró del boxeo. La otra es Melanie Acevedo, del barrio Belgrano, y se calzó los guantes por primera vez en el gimnasio de su papá Daniel, que con mucho esfuerzo sostiene este establecimiento, sacando chicos de la calle y dándoles una esperanza de superación mediante el deporte.

Selección argentina Roja y Azul: dos proyectos y dos competencias

El equipo Azul, con los más jóvenes, participará de los Juegos Odesur 2026 – Juegos Sudamericanos de la Juventud- a realizarse en Panamá, del 14 al 18 de abril.

boxeo amateur-seleccion argentina azul-melanie acevedo (1) (1) Melanie Acevedo. La mendocina es la penúltima, de izquierda a derecha.

El equipo de boxeo amateur Azul, la Elite

Entrenador: Lic. Daniel Rafael González, Preparador Físico: Gabriel Lemme.

Equipo convocado:

51 kg. – Tiziana Rodríguez

57 kg. – Melanie Acevedo

55 kg. – Jeremías Manzelli

60 kg. – Nicolás Peralta

70 kg. – Santiago Losso

80 kg. – Santino Zilli

boxeo amateur-seleccion argentina roja-delfina arancibia (1) Delfina Arancibia. Las lasherina es la tercera de izquierda a derecha.

Equipo Rojo: Copa del Mundo Elite – Foz de Iguazú, Brasil 2026- (del 20 al 26 de abril)

Entrenadores: Lic. Daniel Rafael González y Marco Antonio Narváez

Equipo convocado:

48 kg. – Tatiana Flores

54 kg. – Melanie Martínez

57 kg. – Delfina Arancibia

55 kg. – Santiago Tulián

60 kg. – Santiago Celes

70 kg. – Brandon Amaya

80 kg. – Nahuel Roldán

+90 kg. – Enzo Gallardo

Ambas competencias forman parte del calendario internacional 2026 y representan instancias clave para el desarrollo deportivo de nuestros/as boxeadores/as, tanto en el ámbito juvenil como en el alto rendimiento, que la Federación Argentina de Box continúa acompañando y fortaleciendo el crecimiento del boxeo nacional. Allí también se inserta el trabajo de la Federación Mendocina de Box, organizando competencias y capacitaciones para hacer crecer el boxeo amateur.