Dos mendocinas en la selección argentina de boxeo amateur y con competencias internacionales en puerta

El pugilismo de Mendoza vive una "primavera" auspiciosa, tanto para la actividad rentada, como para el boxeo amateur, donde particularmente se ha destacado a nivel nacional la rama femenina, con varias campeonas argentinas en distintas categorías, y convocatoria a integrar los equipos nacionales.
Dos de ellas han sido campeonas argentinas y tienen presencia en la Selección argentina Las Toritas. Son Delfina Arancibia, campeona argentina -medalla de oro- en el Nacional de Mayores y Juveniles de San Luis y Luis, y luego a nivel internacional, Campeona de la Copa América (Colombia) y los Juegos Pladar (Rosario). La otra es Melanie Acevedo, medalla de oro en los Juegos Evita y en el Campeonato Argentino de Cadetes de Azul, Buenos Aires.
La Federación Argentina de Box -FAB- informó esta semana que las próximas competencias internacionales de los seleccionados nacionales, participarán en los Juegos Odesur de la Juventud -del 14 al 18 de abril-, y la Copa Mundial de Elite de Foz de Iguazú (Brasil- del 20 al 26 de abril).
Dos campeonas del boxeo amateur y su despegue al mundo
Ambas son laherinas, y quien primero arrancó con este crecimiento deportivo -por una cuestión de edad- fue la piba de Panquehua Delfina Arancibia, del Gimnasio de Pablo Chacón, donde de chiquita y acompañando a su hermano Jairo, se enamoró del boxeo. La otra es Melanie Acevedo, del barrio Belgrano, y se calzó los guantes por primera vez en el gimnasio de su papá Daniel, que con mucho esfuerzo sostiene este establecimiento, sacando chicos de la calle y dándoles una esperanza de superación mediante el deporte.
Selección argentina Roja y Azul: dos proyectos y dos competencias
El equipo Azul, con los más jóvenes, participará de los Juegos Odesur 2026 – Juegos Sudamericanos de la Juventud- a realizarse en Panamá, del 14 al 18 de abril.
El equipo de boxeo amateur Azul, la Elite
Entrenador: Lic. Daniel Rafael González, Preparador Físico: Gabriel Lemme.
Equipo convocado:
51 kg. – Tiziana Rodríguez
57 kg. – Melanie Acevedo
55 kg. – Jeremías Manzelli
60 kg. – Nicolás Peralta
70 kg. – Santiago Losso
80 kg. – Santino Zilli
Equipo Rojo: Copa del Mundo Elite – Foz de Iguazú, Brasil 2026- (del 20 al 26 de abril)
Entrenadores: Lic. Daniel Rafael González y Marco Antonio Narváez