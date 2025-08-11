Subió el plazo fijo: qué banco paga más intereses este lunes 11 de agosto 2025

El Banco Central de la República Argentina da a conocer en su web una tabla comparativa con los porcentajes de las tasas de interés que ofrece cada uno de los bancos para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual) para que los usuarios evalúen cuál es la mejor alternativa disponible.

Con la decisión que tomaron los bancos sobre el plazo fijo, dos de las entidades con mayor volumen de depósitos es el Nación y el Galicia, que encabezan la lista con el 37%. Entre los otros bancos que mayor ganancia les ofrecen a sus ahorristas aparecen el Hipotecario (36%), el ICBC Argentina (35,55%) y el BBVA Argentina y el Provincia con 35%.

Plazo fijo bancos tasas de interés Un plazo fijo es un tipo de depósito bancario donde se acuerda con la entidad financiera el plazo (la duración de la inversión) y la tasa de interés que se aplicará.

Diez bancos con mayor volumen de depósitos:

Banco Nación: 37%

Santander Argentina: 33%

Galicia: 37%

Provincia de Buenos Aires: 35%

BBVA Argentina: 35%

Banco Macro: 33,5%

Banco Hipotecario: 36%

Banco Credicoop: 35%

ICBC Argentina: 35,55%

Banco Ciudad: 31%

Los movimientos de los plazos fijos en el último tiempo

En el último tiempo algunos bancos bajaron su tasa interés entre uno y dos puntos producto del movimiento que tuvo el dólar, luego que el gobierno nacional anunciara la finalización del cepo a la moneda estadounidense. En un primer momento, a mediados de abril algunas entidades aumentaron en 5 y 6 puntos, pero con el correr de los días tuvieron que dar marcha atrás disminuyendo varios puntos más.

Sin embargo, los ahorristas sufrieron otro cambio a mediados y finales de julio, luego de que los bancos confirmaran la nueva tasa de interés para el plazo fijo. Al comenzar agosto subieron considerablemente.