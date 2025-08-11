Los perros tienen muchas más células olfativas que los humanos y una parte del cerebro dedicada a procesar olores, y con ellos una serie de informaciones.

Cuando un perro huele tus partes íntimas, puede llegar a tener acceso a una gran cantidad de datos. Según especialistas, los animales recopilan datos como tu edad, tu sexo, tu estado de ánimo e incluso tu estado de salud.

Más allá de la información, el hecho de que un perro olfatee tus partes íntimas también tiene que ver con una forma de saludo e interacción que tiene la mascota para con su dueño o sus pares.

Un perro podría oler la entrepierna simplemente por curiosidad, especialmente si es un cachorro o un perro joven que está aprendiendo sobre su entorno.

olfato, perro El perro huele tus partes íntimas especialmente por curiosidad

Como puedes ver, el hecho de que tu perro huela tus partes íntimas es algo natural, que la mascota hace fundamentalmente por curiosidad.

Qué hacer si te sientes incómodo

Si llegas al punto de sentirte incómodo por este accionar de tu perro o el perro de alguien más, todo lo que tienes que hacer es cambiar el punto de su olfato.

Intenta redirigir la atención de tu perro hacia otra cosa, como ofrecerle la mano o un puño para que huela. También puedes entrenar a tu perro para que se siente o se aleje cuando terceros se acercan, evitando la incomodidad.