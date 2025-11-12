¿Cuál es la diferencia entre estas dos señales de tránsito con forma de estrechamiento y qué significan?

Estrechamiento en las dos manos (P-10)

Esta señal indica que la calzada se reduce por ambos lados. Es decir, tanto el margen derecho como el izquierdo se estrechan, generando un paso más angosto para los vehículos. Suele colocarse en rutas o caminos donde hay obras, curvas pronunciadas, túneles o puentes que limitan el ancho total de la vía. Cuando aparece, el conductor debe reducir la velocidad, mantener su carril y evitar adelantamientos.

Estrechamiento en una sola mano (P-10)

estrechamiento del lado derecho Señal de tránsito de una sola mano (P10).

A diferencia de la anterior, esta señal advierte que la reducción ocurre solo de un lado de la calzada, ya sea a la derecha o a la izquierda. Su símbolo lo muestra claramente: una línea recta y otra que se curva hacia dentro. Se utiliza en zonas donde el camino pierde un carril o una banquina, o donde hay trabajos viales.

Aunque ambas señales tienen la misma denominación “P-10” y comparten color y forma, la diferencia está en dónde se produce la reducción del ancho de la calzada.

Tipos de señales de tránsito y sus diferencias