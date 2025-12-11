Alarma en Chile por robos a argentinos: refuerzan seguridad en La Serena y Coquimbo para el verano

Sin embargo, destacó que hasta este reciente incidente, no se habían reportado robos de vehículos argentinos desde principios de año, lo cual atribuyó a la "gran labor" de Carabineros y la Policía de Investigaciones.

La líder gremial hizo un llamado a que, además de las estrategias de inteligencia y el aumento de recursos, pidió por la voluntad de la comunidad de tener una conducta preventiva para combatir estas acciones delictivas.

En esa línea, Cerda explicó que han participado en reuniones de seguridad con distintos funcionarios con el objetivo de coordinar denuncias y procedimientos.

El seremi de Seguridad intentó brindar tranquilidad

Ante la temporada de verano, cuando la cantidad de turistas se duplican en ciudades como La Serena, Coquimbo, Ovalle, Los Vilos y Vicuña, las autoridades chilenas confirmaron que hubo una serie de reuniones para coordinar acciones. El objetivo es trabajar de forma planificada y colaborativa entre los distintos servicios.

Adio González, seremi de Seguridad de Coquimbo, advirtió que es vital mantener la tasa de delitos a la baja en los sectores turísticos y definir cómo se van a distribuir junto a las distintas fuerzas de seguridad.

Al respecto, aclaró que trasladarán refuerzos desde Santiago debido al aumento de esta población flotante.

"Además, debemos coordinarnos con los municipios para poner a disposición todos los elementos técnicos disponibles: cámaras, motos, vehículos, patrullas, patrullas mixtas entre municipalidad y Carabineros, el helicóptero de la Armada y salvavidas, entre otros. Se trata de una mirada integral respecto de lo que debemos abordar durante el verano”, completó.

Más seguridad en los municipios

Daniela Norambuena, alcaldesa de La Serena, confirmó que implementarán 2 puntos de seguridad permanentes durante la temporada de verano:

El primer punto estará en el sector de Las Compañías (donde reside casi la mitad de la población), con el fin de agilizar la llegada de Seguridad Ciudadana. El segundo punto se ubicará en la Avenida del Mar, una zona donde se concentran delitos recurrentes asociados a vehículos, como robos y rotura de vidrios. El propósito de esta presencia permanente es aumentar la sensación y la efectividad de la seguridad.

Por su parte, David Díaz López, alcalde de Coquimbo, explicó que han desarrollado un plan de coordinación de seguridad completo para fortalecer la protección de residentes y visitantes.

Una de las medidas fue adelantar el operativo de seguridad en el borde costero, con 74 salvavidas y torres de vigilancia desplegados desde el 1 de diciembre, junto con paramédicos y vehículos de rescate.

Asimismo, confirmo que se han incorporado inspectores municipales movilizados en scooters para fiscalizar usuarios de estos vehículos y abordar incivilidades en el borde costero y nuevas cámaras de televigilancia operativas en avenida Costanera, que se suman a las más de 200 cámaras ya instaladas.

Cuando asaltaron violentamente a un tour de compras mendocino

Un tour de compras con 60 mendocinos fue asaltado en Chile a fines de noviembre por una banda de más de 10 delincuentes colombianos y venezolanos. La reconstrucción del hecho indicó que engañaron a los conductores y los emboscaron en plena ruta.

Los golpearon, los amenazaron con armas de fuego y les robaron todas las pertenencias.

El violento asalto ocurrió alrededor de las 7 del jueves 27 de noviembre cuando pasaron un peaje de la zona de Chacabuco, en Chile. Según señalaron las víctimas, al poco andar un vehículo le habría hecho señas al chofer para avisarle que tenía una cubierta pinchada.

El conductor se detuvo en la banquina para ver qué pasaba y en ese momento entre 4 o 5 vehículos los rodearon.