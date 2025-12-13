Imputaron a dos personas por vender obleas de GNC y RTO falsificadas en Tunuyán

distrital tunuyán.jpg La Policía de Tunuyán continúa con las tareas de investigación tras la detención de las dos personas en la terminal. Foto: archivo

Detenidos en un operativo en Tunuyán

En el transcurso de tareas vinculadas a delitos informáticos, los efectivos lograron detectar la operación de venta de las obleas apócrifas, que eran promocionadas en diversas plataformas digitales.

Durante el operativo en la terminal de Tunuyán, los agentes procedieron al secuestro de varios celulares y de múltiples obleas que se presume son falsas. En el mismo acto, se aprehendió a las dos personas mayores de edad.

La causa quedó a disposición de la fiscalía interviniente, y las actuaciones correspondientes continúan en la dependencia policial del departamento.

El año pasado, la Policía desbarató una red ilegal que se dedicaba a comercializar obleas falsas de RTO y GNC.