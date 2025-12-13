Una mujer de 70 años y un hombre de 29 fueron detenidos el viernes por la noche en la Terminal de Ómnibus de Tunuyán, acusados de vender obleas falsificadas de GNC y RTO que ofrecían a través de redes sociales.
Imputaron a dos personas por vender obleas de GNC y RTO falsificadas en Tunuyán
Ambos ya fueron imputados, de acuerdo a la información suministrada por prensa del Ministerio de Seguridad y Justicia.
El procedimiento, concretado por personal policial alrededor de las 22 del viernes 12 de diciembre, se enmarcó en una investigación por presunta falsificación de documento público.
Detenidos en un operativo en Tunuyán
En el transcurso de tareas vinculadas a delitos informáticos, los efectivos lograron detectar la operación de venta de las obleas apócrifas, que eran promocionadas en diversas plataformas digitales.
Durante el operativo en la terminal de Tunuyán, los agentes procedieron al secuestro de varios celulares y de múltiples obleas que se presume son falsas. En el mismo acto, se aprehendió a las dos personas mayores de edad.
La causa quedó a disposición de la fiscalía interviniente, y las actuaciones correspondientes continúan en la dependencia policial del departamento.
El año pasado, la Policía desbarató una red ilegal que se dedicaba a comercializar obleas falsas de RTO y GNC.