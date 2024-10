Descubrieron una red de venta ilegal que ofrece obleas de RTO y GNC en Mendoza

rto gnc venta de obleas facebook 2.jpg Así era en posteo el Facebook sobre la venta de obleas de RTO y GNC de manera ilegal.

El periodista Matías Pascualetti de Radio Nihuil hizo la investigación, llamó a la mujer y se hizo pasar por un interesado en dichas obleas. La "comerciante" dijo que tenía de las dos y que cada una tiene un valor de $30.000. "Vienen ya perforadas, listas para colocar, con vigencia de un año cualquiera de las dos".

"Cuando te entrego la etiqueta si querés te la coloco yo, no hay problema, y el pago lo podés hacer en efectivo o con transferencia", detalló Paula.

La mujer afirmó que es de Guaymallén, pero ella va al lugar donde le indique el comprador: "Me mandás la ubicación y voy. Me tengo que organizar con las direcciones y desde el mediodía hago las entregas".

Obleas oficiales de RTO y GNC oficiales pero sin pasar por el taller

"Mi pareja trabaja en una planta verificadora de RTO. Él me las pasa y yo le cargo los datos del auto, pero no te doy el papel. Si te paran les decís que lo dejaste en tu casa y no pasa nada", detalló Paula sobre el modus operandi.

Y agregó: "Con las de GNC también, porque mi papá tiene el taller, por eso tenemos las dos juntas".

rto en mendoza.jpg Los dueños de las plantas verificadoras aseguraron que la gente prefiere pagar la multa antes que hacer la RTO y se quejaron por la falta de controles.

"Con esto yo te doy una mano porque en la reprueba de la RTO te joden mucho por el foquito, por esto y lo otro. Y los controles de GNC son caros entre que lo miran, el cambio de válvula y demás", sostuvo la comerciante.

Matías Pascualetti consultó a autoridades del Ministerio de Seguridad si tenían conocimiento sobre este tipo de hechos y le indicaron que había una causa de enero pasado por una causa puntual, pero nada más.

Desde los talleres de RTO se mostraron molestos ya que indicaron que la gente prefiere no hacer la verificación por la falta de controles que hay y que en muchos casos prefieren pagar la multa debido a que es mucho más barata que los $30.000 que sale hacer el trámite.

Por otro lado, saltarse la verificación del sistema de GNC representa un peligro, debido a que se trata de un producto inflamable que puede estallar en caso de no haber pasado por el mantenimiento que corresponde.

El audio de la investigación

En este audio la vendedora explica cómo funciona el sistema, de dónde salen las obleas y cómo se realiza la entrega a domicilio del material.

"Lo que hago yo es darte una mano", define la mujer.