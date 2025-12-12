Liberaron a los periodistas que estaban en la manifestación que terminó con disturbios con la Policía

Lo que se pudo ver en imágenes grabadas y publicadas por Bautista Franco, le dijo a los policías que era periodista y que estaba trabajando mientras filmaba con su celular lo que ocurría.

"Siempre hay que rever situaciones. Soy autocrítico y tenemos que revisar todas las situaciones. Cuando hay equivocaciones del lado de la Fuerza Pública hay que reconocerlo y mejorarlo, pero cuando no, hay que darles el apoyo a los policías ya que cuando están dentro de los disturbios es complejo", manifestó el funcionario del Ministerio de Seguridad.

policía manifestantes km0 3 Hernán Amat, director de Relaciones con la Comunidad, dijo que los periodistas estaban en medio de la manifestación y los policías no lo sabían. Foto: Gentileza

Agregó: "Se está evaluando si uno de los periodistas habría intentado agarrar a un policía para que no aprehendiera a una persona".

Además, insistió que no tenían un micrófono, ni nada que los identificara: "Hay que ponerse del lado de la Fuerza cuando se viven momentos muy difíciles y deben restablecer el orden. Ellos van con teléfono dentro del tumulto, dentro de los incidentes y para el policía es muy difícil saber si es periodista o no en ese momento".

Otros detenidos tras la manifestación en el centro

Hernán Amat también se refirió a los policías que sufrieron cortes profundos en sus piernas hechos con hierros por parte de un manifestante en medio de intentar de liberar la calzada de calle Garibaldi, frente a Canal 9.

policía manifestantes km0 4 Ese sería uno de los hierros con que hirieron a los policías en la manifestación en pleno centro. Foto: Gentileza

"Dentro de los detenidos está el supuesto agresor de 2 policías. Todos están a disposición de la Justicia, siguen aprehendidos a disposición del fiscal Fernando Giunta", sostuvo Amat.

Señaló que de los 11 aprehendidos "algunos tienen antecedentes, mientras que otros son conocidos por realizar actos violentos en este tipo de manifestaciones".

policía manifestantes km0 En medio de la manifestación dos policías fueron heridos con un hierro. Foto: Gentileza

"Manifestarse de forma tranquila y pacífica no hay problema, pero llevar adelante actos violentos o poner en peligro a cualquier mendocino o una autoridad pública como un policía no lo vamos a permitir", agregó el funcionario de Seguridad. "Todas las pruebas que tenemos serán entregadas al fiscal y él dispondrá si hay delito y será caso particular de cada uno", agregó.