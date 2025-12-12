Los 2 periodistas que fueron aprehendidos en la noche del jueves en medio de la manifestación en pleno centro de Mendoza recuperaron la libertad en la mañana de este viernes. El Ministerio de Seguridad indicó que era difícil para los policías saber si estaban trabajando en medio del tumulto.
Liberaron a los periodistas que estaban en la manifestación que terminó con disturbios con la Policía
El Ministerio de Seguridad indicó que no tenían identificación y estaban en medio del tumulto. Otras 11 personas siguen detenidas tras la manifestación
Hernán Amat, director de Relaciones con la Comunidad, se refirió a los periodistas Bautista Franco y Santiago Algoberro que quedaron detenidos en medio de los disturbios entre los manifestantes y la Policía ocurridos en el Km 0.
"Estuvieron dentro de los disturbios, cubriendo, pero sin ningún tipo de identificación en el lugar, pero ya fueron liberados", sostuvo Amat a Radio Nihuil.
Lo que se pudo ver en imágenes grabadas y publicadas por Bautista Franco, le dijo a los policías que era periodista y que estaba trabajando mientras filmaba con su celular lo que ocurría.
"Siempre hay que rever situaciones. Soy autocrítico y tenemos que revisar todas las situaciones. Cuando hay equivocaciones del lado de la Fuerza Pública hay que reconocerlo y mejorarlo, pero cuando no, hay que darles el apoyo a los policías ya que cuando están dentro de los disturbios es complejo", manifestó el funcionario del Ministerio de Seguridad.
Agregó: "Se está evaluando si uno de los periodistas habría intentado agarrar a un policía para que no aprehendiera a una persona".
Además, insistió que no tenían un micrófono, ni nada que los identificara: "Hay que ponerse del lado de la Fuerza cuando se viven momentos muy difíciles y deben restablecer el orden. Ellos van con teléfono dentro del tumulto, dentro de los incidentes y para el policía es muy difícil saber si es periodista o no en ese momento".
Otros detenidos tras la manifestación en el centro
Hernán Amat también se refirió a los policías que sufrieron cortes profundos en sus piernas hechos con hierros por parte de un manifestante en medio de intentar de liberar la calzada de calle Garibaldi, frente a Canal 9.
"Dentro de los detenidos está el supuesto agresor de 2 policías. Todos están a disposición de la Justicia, siguen aprehendidos a disposición del fiscal Fernando Giunta", sostuvo Amat.
Señaló que de los 11 aprehendidos "algunos tienen antecedentes, mientras que otros son conocidos por realizar actos violentos en este tipo de manifestaciones".
"Manifestarse de forma tranquila y pacífica no hay problema, pero llevar adelante actos violentos o poner en peligro a cualquier mendocino o una autoridad pública como un policía no lo vamos a permitir", agregó el funcionario de Seguridad. "Todas las pruebas que tenemos serán entregadas al fiscal y él dispondrá si hay delito y será caso particular de cada uno", agregó.