La defensa de Walter Bento pidió la absolución en todos los hechos

Mariano Fragueiro, uno de los abogados de Walter Bento.

El abogado Mariano Fragueiro tambián anticipó que hay 12 hechos que le endilgan a Walter Bento que ya prescribieron.

En tanto que otro de los pilares de la defensa es un supuesto error de la Fiscalía al no realizar un pedido de pena en el juicio por lo que "la acusación es incompleta". Es que los fiscales realizaron un pedido de declaración de responsabilidad penal que, en caso de que el Tribunal declare culpables a los sospechosos, luego se debe realizar una audiencia de cesura para definir la cantidad de años de prisión.

La Fiscalía Federal realizó esto basados en el nuevo Código Procesal Penal Federal, pero para la defensa de Walter Bento está vigente la antigua normativa y por esta cuestión técnica es inválida la acusación.

Coimas en Mendoza y su vínculo con Walter Bento

La pesquisa sostiene que Walter Bento lideraba una organización ilícita dedicaba a gestionar millonarias coimas para darle beneficios a presos, tales como arrestos domiciliarias o la libertad. Diego Aliaga habría sido la mano derecha del magistrado y su trabajo era contactar a las personas que caían presas por causas de contrabando o narcotráfico. El hombre les ofrecía los beneficios a cambio de jugosas coimas que eran pagadas en dólares y hasta en inmuebles.

Por otro lado, la acusación consideró que Walter Bento y su clan familiar se enriquecieron y lavaron el dinero que provenía de las coimas. Prueba de ello, según la Fiscalía Federal, son los centenares de viajes que realizó el matrimonio durante los últimos años, las propiedades y vehículos que adquirió y los fondos de comercio en que invirtió.

Del otro lado, los abogados defensores sostienen que es una causa que fue armada contra Walter Bento por cuestiones políticas para quitarle su cargo de magistrado.