Walter Bento arranca su defensa de cara a la sentencia que será en febrero, según prevén

Abogados de Walter Bento Gazali Frigueiro.jpg Cristian Lozano/Diario UNO.

Probablemente, el megajuicio continúe en los dos últimos días hábiles de este año -29 y 30 de diciembre- para escuchar las réplicas de las Fiscalía Federal y las dúplicas de las defensas. Luego, pasaría a un cuarto intermedio que tendrá incluía la feria judicial de enero.

El juicio contra Walter Bento y otra treintena de procesados se retomará en la primera semana de febrero, cuando se prevé que dicten la sentencia las juezas Gretel Diamante, Eliana Rattá y Carolina Pereyra.

Coimas en Mendoza y su vínculo con Walter Bento

La pesquisa sostiene que Walter Bento lideraba una organización ilícita dedicaba a gestionar millonarias coimas para darle beneficios a presos, tales como arrestos domiciliarias o la libertad. Diego Aliaga habría sido la mano derecha del magistrado y su trabajo era contactar a las personas que caían presas por causas de contrabando o narcotráfico. El hombre les ofrecía los beneficios a cambio de jugosas coimas que eran pagadas en dólares y hasta en inmuebles.

Walter Bento

Por otro lado, la acusación consideró que Walter Bento y su clan familiar se enriquecieron y lavaron el dinero que provenía de las coimas. Prueba de ello, según la Fiscalía Federal, son los centenares de viajes que realizó el matrimonio durante los últimos años, las propiedades y vehículos que adquirió y los fondos de comercio en que invirtió.

Del otro lado, los abogados defensores sostienen que es una causa que fue armada contra Walter Bento por cuestiones políticas para quitarle su cargo de magistrado.