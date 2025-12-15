En febrero sabremos si Walter Bento fue el líder de una banda que gestionaba millonarias coimas en Mendoza a cambio de favorecer a presos. El megajuicio que lleva 2 años y medio de desarrollo está en su recta final: esta semana será el turno de que el ex juez federal se defienda de las acusaciones y se cerrará el año, de cara a la sentencia que será en los primeros días de 2026.
Walter Bento arranca su defensa de cara a la sentencia que será en febrero, según prevén
Este martes se realizarán los últimos alegatos de la defensa que serán el del ex juez federal Walter Bento, sindicado como el líder de una banda que gestionaba las coimas en Mendoza
Desde septiembre pasado que los abogados defensores de los 30 procesados en el megajuicio comenzaron sus alegatos. Los representantes legales planetaron sus posturas y analizaron las pruebas, mayormente pidiendo la absolución de sus clientes y negando el circuito de coimas. Sólamente falta que brinde sus conclusiones uno de los acusados: nada más ni nada menos que el propio Walter Bento.
Sus abogados -Mariano Fragueiro, Felipe Salvarezza y Gustavo Gazali- tomarán la palabra este martes y comenzarán con los alegatos defensivos. Está previsto que en esta semana se realicen cuatro jornadas del debate hasta el viernes por lo que los representantes de Walter Bento finalizarían en ese lapso, según especularon fuentes judiciales.
Probablemente, el megajuicio continúe en los dos últimos días hábiles de este año -29 y 30 de diciembre- para escuchar las réplicas de las Fiscalía Federal y las dúplicas de las defensas. Luego, pasaría a un cuarto intermedio que tendrá incluía la feria judicial de enero.
El juicio contra Walter Bento y otra treintena de procesados se retomará en la primera semana de febrero, cuando se prevé que dicten la sentencia las juezas Gretel Diamante, Eliana Rattá y Carolina Pereyra.
Coimas en Mendoza y su vínculo con Walter Bento
La pesquisa sostiene que Walter Bento lideraba una organización ilícita dedicaba a gestionar millonarias coimas para darle beneficios a presos, tales como arrestos domiciliarias o la libertad. Diego Aliaga habría sido la mano derecha del magistrado y su trabajo era contactar a las personas que caían presas por causas de contrabando o narcotráfico. El hombre les ofrecía los beneficios a cambio de jugosas coimas que eran pagadas en dólares y hasta en inmuebles.
Por otro lado, la acusación consideró que Walter Bento y su clan familiar se enriquecieron y lavaron el dinero que provenía de las coimas. Prueba de ello, según la Fiscalía Federal, son los centenares de viajes que realizó el matrimonio durante los últimos años, las propiedades y vehículos que adquirió y los fondos de comercio en que invirtió.
Del otro lado, los abogados defensores sostienen que es una causa que fue armada contra Walter Bento por cuestiones políticas para quitarle su cargo de magistrado.