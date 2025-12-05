Luciano Ortego es uno de los nombres más resonantes en la megainvestigación contra el ex juez federal Walter Bento. Para la Fiscalía, un engranje clave en la supuesta banda criminal que gestionaba millonarias coimas en Mendoza a cambio de favores judiciales. Pero para la defensa, que terminó de exponer su posición este viernes, debe ser absuelto. O al menos, condenado con una calificación menor.
Uno de los abogados más complicados en el juicio contra Walter Bento pidió su absolución o ser condenado por estafa
La Fiscalía dice que Luciano Ortego tenía un rol clave para gestionar las coimas para Walter Bento, pero para la defensa es inocente
Según alegó la Fiscalía Federal hace un puñado de meses, el abogado Luciano Ortego era uno de los coordinadores dentro de la asociación ilícita. Su puesto estaba por debajo de Walter Bento y su mano derecha, el fallecido Diego Aliaga, pero por encima del resto de los miembros de la banda. Es decil, tenía un rol clave.
Entre este jueves y viernes, le tocó responder a la defensa de Luciano Ortego. Como argumento cenital, la abogada Gema Guillen pidió como primera medida la absolución lisa y llana del hombre. Consideró que la acusación tiene una "falta absoluta de pruebas" y que se basa en "comentario de pasillos de la cárcel, declaraciones de coimputados interesados en tener beneficios" pero que "no hay mensajes de Walter Bento dándole órdenes a Aliaga y este a Ortego".
La letrada planteó que su cliente mantuvo conversaciones con otros acusados del megajuicio pero en el contexto de su trabajo como defensor de narcotraficantes o contrabandistas: "Lo único que acá está probado es una defensa. La coima es un relato".
"Falta la organización, no existe estructura ni permanencia ni roles. No hay asociacion, solo personas que eventualmente se comunican. Incluso hemos escuchado las diferencias y discusiones entre ellos cuando no compartían un criterio en la defensa. No hay compromiso colectivo para delinquir", planteó.
Las teorías alternativas para Luciano Ortego
La abogada también sugirió otra calificación legal que se debe tener en cuenta en caso de que el Tribunal declare culpable a Luciano Ortego: un estafador. Es decir, que defraudaba a la gente ofreciendo supuestas coimas pero que en realidad no existían. "Falta el flujo del dinero. No hay trazabilidad de pagos de los defensores hacia el funcionario judicial. Hacen alusiones a pagos, que para este defensa son honorarios, pero no se sabe si el dinero existió o fue para un funcionario", argumentó.
"Fue una defraudación mediante pretexto de pago a funcionario pero nunca hubo pagos reales. No hubo corrupción. En todo caso fue una simulación de coima", agregó.
Otra teoría alternativa que planteó es que Luciano Ortego sea condenado como partícipe secundario de la banda criminal que lideraría Walter Bento: "Su aporte no era impresindible. Nada en la prueba permite sostener que sin Ortego la supuesta asociación ilícita no hubiera funcionado. No es el hombre del plan, de la decisión, del mando. En el peor de los escenarios, es un hombre de la periferia".