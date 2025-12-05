Uno de los abogados más complicados en el juicio contra Walter Bento pidió su absolución o ser condenado por estafa

walter bento.jpeg

La letrada planteó que su cliente mantuvo conversaciones con otros acusados del megajuicio pero en el contexto de su trabajo como defensor de narcotraficantes o contrabandistas: "Lo único que acá está probado es una defensa. La coima es un relato".

"Falta la organización, no existe estructura ni permanencia ni roles. No hay asociacion, solo personas que eventualmente se comunican. Incluso hemos escuchado las diferencias y discusiones entre ellos cuando no compartían un criterio en la defensa. No hay compromiso colectivo para delinquir", planteó.

Las teorías alternativas para Luciano Ortego

La abogada también sugirió otra calificación legal que se debe tener en cuenta en caso de que el Tribunal declare culpable a Luciano Ortego: un estafador. Es decir, que defraudaba a la gente ofreciendo supuestas coimas pero que en realidad no existían. "Falta el flujo del dinero. No hay trazabilidad de pagos de los defensores hacia el funcionario judicial. Hacen alusiones a pagos, que para este defensa son honorarios, pero no se sabe si el dinero existió o fue para un funcionario", argumentó.

walter bento juicio tribunal.jpg

"Fue una defraudación mediante pretexto de pago a funcionario pero nunca hubo pagos reales. No hubo corrupción. En todo caso fue una simulación de coima", agregó.

Otra teoría alternativa que planteó es que Luciano Ortego sea condenado como partícipe secundario de la banda criminal que lideraría Walter Bento: "Su aporte no era impresindible. Nada en la prueba permite sostener que sin Ortego la supuesta asociación ilícita no hubiera funcionado. No es el hombre del plan, de la decisión, del mando. En el peor de los escenarios, es un hombre de la periferia".