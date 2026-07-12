Asesinaron a un joven de 20 años durante los festejos por la Selección argentina

La víctima fue identificada como Matías Gerardo Ochong, quien recibió tres disparos por la espalda cerca de las 2:10 de la madrugada, mientras cientos de personas celebraban el triunfo argentino sobre Suiza en la intersección de avenida Libertador Norte y bulevar 25 de Mayo.

Tras el ataque, efectivos policiales trasladaron al joven a un centro de salud local, donde los médicos constataron su fallecimiento a raíz de las heridas de arma de fuego.

Los investigadores sostienen que se trató de un ataque dirigido y descartan, por el momento, que el crimen haya estado relacionado con los festejos.

De acuerdo con testimonios y las primeras pericias, el agresor le disparó a quemarropa y escapó entre la multitud, aprovechando el caos generado por la celebración.

La Fiscalía de Instrucción de San Francisco logró identificar al presunto autor del homicidio y ya pesa sobre él un pedido de captura por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

Si bien aún no fue detenido, continúan los operativos para localizarlo.

Además, la investigación determinó que Ochong contaba con antecedentes penales y había recuperado la libertad el pasado 3 de julio, por lo que al momento del crimen se encontraba cumpliendo libertad condicional.

lanacion.com

Ese dato reforzó la hipótesis de un presunto ajuste de cuentas, aunque la Justicia continúa reuniendo pruebas para esclarecer el móvil del ataque.

El homicidio provocó conmoción en San Francisco, ya que ocurrió en medio de una multitud que celebraba el pase de la Selección argentina a las semifinales del Mundial.

Testigos señalaron que, tras escucharse los disparos, decenas de personas comenzaron a correr para resguardarse, mientras el atacante escapaba del lugar.

Fuente: noticiasargentinas.com