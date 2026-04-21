Qué significa tener un lunar en la cara o en el cuello

Las personas nos diferenciamos por rasgos. De personalidad, espiritual y físicos. Por eso, los lunares o las manchas de nacimiento nos dan personalidad para diferenciarnos de los demás, aunque muy pocas personas conocen el significado de cargar con este tipo de rasgos.

¿Qué significa tener lunares en la cara o en el cuello?

lunar en la cara (1) Tener lunares en la cara guarda gran información sobre vos.

Desde el punto vista médico, los lunares son crecimientos de células de la piel llamadas melanocitos. Lo cierto es que son como los tumores, un crecimiento excesivo de células, pero casi siempre los lunares son benignos, es decir, no cancerosos. En distintas culturas, sin embargo, los lunares han sido identificados de diferentes formas y la mayoría de las personas se guían mucho del significado espiritual que cargan ya sea por la zona en la que se encuentra, el color o el tamaño.