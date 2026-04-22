El Puerto de Libre Comercio de Hainan, en China, está atrayendo a inversores globales, ya que el aumento de las ventas libres de impuestos impulsa el crecimiento económico y consolida su papel como centro para marcas internacionales, capital y turismo, señalaron analistas del mercado y líderes empresariales extranjeros.
El mercado libre de impuestos de Hainan arrasa en el inicio de 2026
El aumento de las ventas impulsa el crecimiento económico y consolida su papel como centro para marcas internacionales, capital y turismo
Sus comentarios se dieron en un contexto en el que las ventas bajo el esquema de compras libres de impuestos offshore del puerto crecieron un 25,7% interanual hasta 14.210 millones de yuanes (u$s 2.060 millones) en el primer trimestre de 2026, tras la implementación total de operaciones aduaneras independientes en toda la isla a mediados de diciembre, según datos de la Aduana de Haikou.
Jack Perry, presidente de The 48 Group Club, una organización sin fines de lucro con sede en Londres dedicada a promover la cooperación empresarial entre China y el Reino Unido, señaló que la combinación de apoyo político, mejora del consumo e integración de cadenas de suministro en Hainan está generando nuevas oportunidades para marcas globales, al tiempo que refuerza el papel de China como un motor clave de la demanda y el crecimiento mundial.
Holger Bingmann, miembro del consejo ejecutivo de la Cámara de Comercio Internacional, con sede en París, compartió una visión similar, al afirmar que las políticas favorables han generado beneficios claros para las empresas desde el inicio de las operaciones aduaneras independientes en toda la isla. “Para las empresas multinacionales, asociarse con la sólida capacidad de innovación de China ofrece importantes oportunidades en este ámbito”, dijo.
Este impulso también elevó el turismo receptivo. Hainan registró cerca de medio millón de visitas de turistas internacionales entre enero y marzo, un aumento interanual de más del 53,1%, según datos oficiales de la provincia.
Con una sede de comercio turístico ya en funcionamiento en el puerto, Tapestry Inc, un grupo de moda estadounidense, está bien posicionado para aprovechar la creciente demanda en los mercados de productos libres de impuestos y de venta minorista para el turismo.
“Vemos a Hainan como una puerta de entrada estratégica para conectar con visitantes globales, consumidores jóvenes y el creciente grupo de ingresos medios de China, aprovechando las políticas libres de impuestos y los canales de venta minorista integrados para ofrecer productos adaptados al mercado local, mejorar la experiencia del cliente y profundizar nuestra presencia en el cambiante panorama de consumo de Hainan”, afirmó Joanne Crevoiserat, directora ejecutiva de Tapestry.
También optimista sobre el potencial de crecimiento del puerto, Stephane Maquaire, presidente y director ejecutivo de Club Med, una marca de viajes y estilo de vida con sede en París, señaló que las políticas favorables de libre comercio y el aumento de la demanda turística reforzaron la confianza del grupo para expandir su presencia en China.
Por ZHONG NAN y ZHANG CHENXU.