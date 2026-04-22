El mercado libre de impuestos de Hainan arrasa en el inicio de 2026

Holger Bingmann, miembro del consejo ejecutivo de la Cámara de Comercio Internacional, con sede en París, compartió una visión similar, al afirmar que las políticas favorables han generado beneficios claros para las empresas desde el inicio de las operaciones aduaneras independientes en toda la isla. “Para las empresas multinacionales, asociarse con la sólida capacidad de innovación de China ofrece importantes oportunidades en este ámbito”, dijo.

Este impulso también elevó el turismo receptivo. Hainan registró cerca de medio millón de visitas de turistas internacionales entre enero y marzo, un aumento interanual de más del 53,1%, según datos oficiales de la provincia.

Con una sede de comercio turístico ya en funcionamiento en el puerto, Tapestry Inc, un grupo de moda estadounidense, está bien posicionado para aprovechar la creciente demanda en los mercados de productos libres de impuestos y de venta minorista para el turismo.

“Vemos a Hainan como una puerta de entrada estratégica para conectar con visitantes globales, consumidores jóvenes y el creciente grupo de ingresos medios de China, aprovechando las políticas libres de impuestos y los canales de venta minorista integrados para ofrecer productos adaptados al mercado local, mejorar la experiencia del cliente y profundizar nuestra presencia en el cambiante panorama de consumo de Hainan”, afirmó Joanne Crevoiserat, directora ejecutiva de Tapestry.

También optimista sobre el potencial de crecimiento del puerto, Stephane Maquaire, presidente y director ejecutivo de Club Med, una marca de viajes y estilo de vida con sede en París, señaló que las políticas favorables de libre comercio y el aumento de la demanda turística reforzaron la confianza del grupo para expandir su presencia en China.

Por ZHONG NAN y ZHANG CHENXU.