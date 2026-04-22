Descifrando la fórmula del éxito

“Fuimos al distrito comercial y compramos en la tienda de Adidas. Hay muchas cosas chinas muy interesantes. Vi a mucha gente con camperas rojas de Adidas con estilo chino, que creo que solo se venden en China. Realmente quiero comprar una”, dijo, mientras sostenía un té con leche local, otro imperdible según las guías de viaje.

p4-Shanghai-2 Una visitante extranjera posa con tazas de café decoradas con osos peludos en la cafetería 13DE MARZO de Shanghai. PARA USO DE CHINA DAILY.

El entusiasmo también se extendió al distrito de Huangpu, en el centro de Shanghai, ubicado a 40 kilómetros del circuito. Sus edificios históricos, con arquitectura tradicional china, son un escenario ideal para la fotografía de viajes, un modelo de consumo que combina turismo, fotografía y experiencias culturales y que ha ganado popularidad entre los visitantes.

El gusto por Shanghai parece ser un consenso entre quienes vivieron o visitaron la ciudad. El número de viajeros extranjeros es un indicador: la ciudad recibió más de 9,36 millones de turistas internacionales el año pasado, un aumento del 39,58% respecto de 2024.

Otro indicador más reciente es la lista 2026 de las 50 mejores ciudades del mundo publicada el 11 de marzo por la revista británica de cultura urbana Time Out. Shanghai ocupó el segundo lugar, solo por detrás de Melbourne. Obtuvo la puntuación más alta en accesibilidad: el 88% de los residentes consideró que comer en restaurantes es económico y el 90% opinó lo mismo sobre tomar un café o ir al cine. También se ubicó entre las ciudades más amigables para la bicicleta, con un 78% de los habitantes señalando que es fácil desplazarse en dos ruedas.

En su décima edición, el ranking anual de Time Out, publicado por primera vez en 2016, analizó 150 ciudades y recopiló opiniones de más de 24.000 encuestados, evaluando 44 indicadores, entre ellos gastronomía, cultura, vida nocturna, accesibilidad, felicidad y ambiente general. Shanghai ocupó el puesto 17 en 2021 y ascendió al noveno lugar el año pasado.

Sammi Sowerby, editora de la revista Time Out, señaló que el ascenso sostenido de Shanghai refleja un cambio en la percepción internacional sobre China. Las ideas desactualizadas están dando paso a una creciente curiosidad por su cultura, sus ciudades y su innovación.

Por SHI JING.