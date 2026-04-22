El rugido de las tribunas estalló en el Circuito Internacional de Shanghai tras la primera victoria en Fórmula 1 de Andrea Kimi Antonelli, piloto de Mercedes de 19 años. La ciudad compartió la misma emoción al recibir una oleada de visitantes con motivo de este prestigioso evento del automovilismo.
Descifrando la fórmula del éxito
Un Gran Premio de alto impacto resalta una ciudad donde accesibilidad, creatividad y cultura convergen con atractivo global
Más de 230.000 personas acudieron al circuito para el Gran Premio de China 2026, la cifra más alta desde que la carrera llegó al país en 2004. El 79% de los espectadores no residían en Shanghai y el 16% viajaron desde el extranjero para el evento del 15 de marzo.
Carmen Paclos, de España, visitaba Shanghai por primera vez. No solo quedó impresionada por la “increíble atmósfera” de la carrera, sino que también disfrutó de una jornada de compras en la ciudad.
“Fuimos al distrito comercial y compramos en la tienda de Adidas. Hay muchas cosas chinas muy interesantes. Vi a mucha gente con camperas rojas de Adidas con estilo chino, que creo que solo se venden en China. Realmente quiero comprar una”, dijo, mientras sostenía un té con leche local, otro imperdible según las guías de viaje.
El entusiasmo también se extendió al distrito de Huangpu, en el centro de Shanghai, ubicado a 40 kilómetros del circuito. Sus edificios históricos, con arquitectura tradicional china, son un escenario ideal para la fotografía de viajes, un modelo de consumo que combina turismo, fotografía y experiencias culturales y que ha ganado popularidad entre los visitantes.
El gusto por Shanghai parece ser un consenso entre quienes vivieron o visitaron la ciudad. El número de viajeros extranjeros es un indicador: la ciudad recibió más de 9,36 millones de turistas internacionales el año pasado, un aumento del 39,58% respecto de 2024.
Otro indicador más reciente es la lista 2026 de las 50 mejores ciudades del mundo publicada el 11 de marzo por la revista británica de cultura urbana Time Out. Shanghai ocupó el segundo lugar, solo por detrás de Melbourne. Obtuvo la puntuación más alta en accesibilidad: el 88% de los residentes consideró que comer en restaurantes es económico y el 90% opinó lo mismo sobre tomar un café o ir al cine. También se ubicó entre las ciudades más amigables para la bicicleta, con un 78% de los habitantes señalando que es fácil desplazarse en dos ruedas.
En su décima edición, el ranking anual de Time Out, publicado por primera vez en 2016, analizó 150 ciudades y recopiló opiniones de más de 24.000 encuestados, evaluando 44 indicadores, entre ellos gastronomía, cultura, vida nocturna, accesibilidad, felicidad y ambiente general. Shanghai ocupó el puesto 17 en 2021 y ascendió al noveno lugar el año pasado.
Sammi Sowerby, editora de la revista Time Out, señaló que el ascenso sostenido de Shanghai refleja un cambio en la percepción internacional sobre China. Las ideas desactualizadas están dando paso a una creciente curiosidad por su cultura, sus ciudades y su innovación.
Por SHI JING.