La nación bate récord en perforación de hielo polar

El lago subglacial Qilin, nombrado por China en 2022, es el segundo lago subterráneo más grande de la Antártida. Está ubicado en la Tierra de la Princesa Isabel, en la capa de hielo de la Antártida Oriental, a unos 120 kilómetros de la estación Taishan de China.

La perforación con agua caliente en capas de hielo polares es un campo de vanguardia en la investigación internacional que estudia cambios paleoambientales, ayuda a predecir el cambio climático global y explora los límites de la vida en entornos extremos.

Esta técnica se utiliza principalmente en glaciología e investigación polar para crear perforaciones a través de gruesas capas de hielo o glaciares. En lugar de usar una perforadora mecánica tradicional, emplea un chorro de agua a alta presión y casi en ebullición para derretir un camino a través del hielo.

En comparación con los métodos mecánicos, la perforación con agua caliente ofrece mayor capacidad de penetración, mayor eficiencia, menor alteración del hielo, acceso más sencillo a perforaciones de gran tamaño y operaciones más limpias. Se ha convertido en una tecnología clave para investigar entornos profundos en capas de hielo y plataformas de hielo polares.

Li Yuansheng, profesor visitante de la Facultad de Ciencias Geográficas de la Universidad Normal del Este de China en Shanghai, describió el logro como “innovador y pionero, que posiciona a China como líder en perforación polar con agua caliente”.

“El experimento exitoso de perforación profunda y rápida con agua caliente sentó las bases para la detección in situ y el muestreo de lagos subglaciales profundos en la Antártida, logrando avances de nivel mundial”, dijo Li.

Agregó que el sistema integra múltiples equipos diseñados para condiciones polares y resuelve desafíos técnicos clave para cumplir los requisitos de perforación de alta precisión, gran diámetro y operación limpia en la Antártida.

Según el Ministerio de Recursos Naturales, la operación logró una perforación profunda polar eficiente, estable y limpia con agua caliente, cerrando una brecha tecnológica en las capacidades de investigación polar de China y reflejando su compromiso con una exploración ecológica y respetuosa del medio ambiente.

El ministerio indicó que China compartirá activamente tecnologías y datos pertinentes con otros países para apoyar a la comunidad internacional en una mejor comprensión, protección y utilización de las regiones polares.

Por LI MENGHAN.