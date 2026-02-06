Un menor de 16 años y otro joven fueron detenidos tras balear a otra persona en Luján

El joven de 25 años quedó herido en la calle y fue llevado hasta el centro de salud de la zona para ser asistido, donde al confirmar que había sido baleado en el pecho lo trasladaron al Hospital Central donde quedó internado.

Dos detenidos tras balear a una persona en Luján

En el lugar se montó un operativo y testigos señalaron que los presuntos agresores se habían escondido en una casa cercana, a pocos metros del lugar del hecho.

Mientras, el herido quedó internado con una herida de arma de fuego en el pecho y en la faringe. Luego lo identificaron y constataron que tiene antecedentes por lesiones leves dolosas con amenazas del 2018, y un robo agravado por el uso de arma de fuego en el 2020.

hospital central

Personal de la Unidad Investigativa de Luján hizo un allanamiento en el lugar señalado por los testigos, donde encontraron a los dos sospechosos. un chico de 16 años y un joven de 26 años, quienes quedaron detenidos a disposición de la Justicia.