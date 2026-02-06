Un menor de 16 años y otro joven fueron detenidos tras balear a otra persona en Luján

Un chico de 16 años y un joven de 26 años fueron detenidos tras un allanamiento en Luján, luego de una riña callejera que terminó con una persona baleada. La víctima es conocida de los presuntos autores, con quienes tiene problemas hace tiempo. En el enfrentamiento le dispararon con una tumbera y quedó internado en el Hospital Central.
El violento hecho ocurrió en el interior del barrio Cuadro Estación 2, en Luján, pasadas las 19 del jueves, cuando la víctima de 26 años caminaba hacia su casa y se encontró con los dos jóvenes.
Cuando cruzaban por la plaza del barrio la pelea se puso más violenta, hasta que uno de los agresores sacó un arma de fabricación casera, le dispararon y escaparon.
El joven de 25 años quedó herido en la calle y fue llevado hasta el centro de salud de la zona para ser asistido, donde al confirmar que había sido baleado en el pecho lo trasladaron al Hospital Central donde quedó internado.
En el lugar se montó un operativo y testigos señalaron que los presuntos agresores se habían escondido en una casa cercana, a pocos metros del lugar del hecho.
Mientras, el herido quedó internado con una herida de arma de fuego en el pecho y en la faringe. Luego lo identificaron y constataron que tiene antecedentes por lesiones leves dolosas con amenazas del 2018, y un robo agravado por el uso de arma de fuego en el 2020.
Personal de la Unidad Investigativa de Luján hizo un allanamiento en el lugar señalado por los testigos, donde encontraron a los dos sospechosos. un chico de 16 años y un joven de 26 años, quienes quedaron detenidos a disposición de la Justicia.