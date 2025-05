Caso Coki Soto: El Gobierno de Mendoza solicitó la intervención de la Federación Argentina de Box

Pedido de intervención - Federico Chiaptta.pdf

"No sabemos que respuesta puede haber de las entidades involucradas, pero creemos que es nuestro deber no quedarnos de brazos cruzados sin exigir explicaciones convincentes de que la medida fue justa, ya que por las evidencias que se manejan desde acá, dudamos de la veracidad de la sanción. Para nosotros es todo irregular y no tiene ninguna validez", completó el funcionario provincial.