Coki Soto rompió el silencio tras el supuesto doping positivo: "En Panamá el boxeo es una mafia"

Embed - Coki Soto noqueó y es campeón Fedelatin ligero AMB

"Es la primera vez que me hacen un antidoping, entonces no sabía los pasos a seguir, ni cómo era el tema. Después me asesoré y estuvo todo mal. El recipiente tiene que ser de vidrio, lo tengo que cerrar yo, sellarlo con una bolsa antes de entregarlo, porque el doctor solamente lo recibe y lo deja en su lugar. Lo cerró él, me lo sacó de las manos cuando oriné y no pude ver más porque me quedé bañando, ahí entró Pablo, lo cerró él y le puso cinta", contó el crédito de Medrano.

Soto en Radio Nihuil

"Cuando pasó todo esto nos imaginábamos lo peor. Pero dijimos, bueno, si hacen algo nosotros nos quedamos hasta el lunes al mediodía. Estuvimos todo el domingo y la mitad del lunes, hasta las 12, en Panamá. Nosotros llegamos acá en la madrugada del lunes y no teníamos nada que hacer. Fuimos a primera hora al Hospital Lagomaggiore, que es donde tienen los mejores instrumentos para hacer estos análisis, y en una hora ya nos dieron el resultado", señaló quien dio el gran golpe en Panamá vapuleando al invicto local José Núñez.

Embed - Pablo Chacon y sus quejas por la irregular toma de muestra antidoping a Coki Soto en Panamá

"Si me hubiera dado positivo, tenía todo el domingo y todo el lunes para hacer una contraprueba, higiénicamente como tiene que ser, porque Pablo lo filmó y discutió con ellos que lo habían hecho mal. Si yo hubiera dado positivo, ellos tenían para llevarme a un laboratorio y hacerlo como corresponde".

La contraprueba en el Lagomaggiore y los reclamos del promotor

"La verdad es que es una pena. Nosotros apenas llegamos y nos enteramos de esto, lo primero que hicimos fue irnos a hacer una prueba nosotros, porque estábamos seguros que yo no había consumido nada, me había preparado al 100% para esta pelea, ya que era la más importante de mi carrera, y fuimos con total seguridad, y así fue, dio negativo", puntualizó.

"Mi promotor está haciendo todo para poder apelar, está mandando mails a todas las entidades deportivas de cada asociación, de cada título de boxeo. Él se está encargando de todo, haciendo hasta lo imposible para ver cómo lo podemos solucionar y que salga la verdad a la luz. Nosotros estamos disponibles de hacer lo que sea necesario".

"Es toda una mafia de los promotores. Este chico al que yo le gané en Panamá, ha hecho una inversión muy grande, peleó dos veces en Estados Unidos, si me ganaba a mí iba a una eliminatoria por un título mundial, entonces va todo de la mano. Con esto la pelea queda nula, él sigue invicto y con la oportunidad de poder pelear por un título", asumió contrariado el Coki Soto.

Supuestamente Soto dio positivo por haber consumido marihuana: "Eso es lo que dicen ellos, pero por el resultado, como lo dice Roby, me han puesto un 78%, si no me equivoco, y es algo muy alto. Y ese control me lo hicieron el sábado, y el martes a la mañana me lo hago y da negativo. Sí o sí tendría que salir, capaz que menos porcentaje, pero todavía tendría que estar en la sangre".

"Es una locura, no te imaginás cómo estoy porque acá los chicos me siguen mucho, yo soy un ejemplo para ellos y que me manchen la imagen de esta manera, me parte el alma. Es increíble lo que me ha pasado, todavía no caigo. No lo puedo creer"

Coki Soto, el festejo que no fue y su fuerza para seguir adelante

Lo ocurrido este martes hizo que se suspendan los festejos previstos para recibir a Soto tras su victoria: "¿Qué voy a festejar? Si me destruyeron moralmente y mancharon mi imagen por completo y siendo que yo acá soy un ejemplo y siempre he hecho las cosas al pie de de la letra, hace años que vengo luchando por mi sueño ¿y voy a venir a hacer esa pelotudez justo ahora que tengo la oportunidad de mi vida?. Eso es lo que me da tanta bronca".

"No te dan ganas de nada, la verdad es que yo amo el boxeo y siempre voy a seguir luchando por mi sueño, pero cuando pasan ese tipo de cosa te dan ganas de colgar los guantes. Pero eso es lo que ellos están buscando y no lo van a tener, yo voy a seguir luchando por mi sueño, voy a hacer lo imposible hasta ser campeón del mundo o por lo menos tener la oportunidad de pelear por un título", finalizó diciendo el juninense.