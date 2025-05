Murió Nino Benvenuti, el legendario rival ante el que Carlos Monzón se coronó campeón del mundo

El primer boxeador italiano en ser incluido en el Salón de la Fama del Boxeo Internacional mantuvo una estrecha relación con Monzón, incluso cuando este fue condenado.

benvenuti 1.jpg

"Boxeamos porque había una ducha caliente gratis", dijo alguna vez quien protagonizó una histórica trilogía con Emile Griffith, otro de los grandes de la categoría mediano en aquella época.

Benvenuti continuó vinculado al boxeo como comentarista en la RAI y fue inducido en el Salón de la Fama del Deporte Italoamericano, junto a leyendas como Rocky Marciano y Joe DiMaggio.

Embed - Nino Benvenuti ricorda le due sfide contro Carlos Monzon

"Mi ídolo era Benvenuti. Cuando empecé a boxear, quería ser como Nino, aunque mi padre siempre me decía: 'No te hagas ilusiones. Como él o Cassius Clay, ¡nace uno cada 100 años!'". (Vito Antuofermo, italiano que fue campeón del mundo mediano)

Nino Benvenuti, uno de los rivales históricos de Carlos Monzón

Carlos Monzón el título mediano del Consejo Mundial tras vencer a Benvenuti en Roma, por nocaut, en el 12do round.

Monzón destrozó ese día a Benvenuti y le concedió la revancha un año más tarde en Mónaco, pero esta vez lo venció por nocaut técnico en el 3er asalto.