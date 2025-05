Sobre la misma línea, continuó: "El presidente siempre dio la cara por el plantel y ya es hora de que ellos pongan la cara por el presidente. Boca es un club muy particular: juega mal y la culpa la tiene el presidente. A mí no me representa el equipo en la cancha".

"Dicen que Fabra no puede jugar más y el presidente lo banca. Dicen que Pol Fernández no puede jugar más y el presidente lo banca. Es hora de que lo banquen dentro de la cancha, no con declaraciones y actitudes demagógicas”, argumentó Veiga.

Continuando con su banca a Riquelme, sumó: “El presidente es inteligente y si tiene que cambiar algo lo va a hacer. Toma nota de todo lo que pasa. Está ahí en el palquito para que todos lo vean. Se hizo cargo de los reproches solo en el palco”.

"No lo vas a ver en un shopping, no lo vas a ver en Miami de joda. Román está 24 horas laburando por Boca. Puede salir bien o mal, no es infalible, pero se hace cargo. Hay que bancar al presidente y dar la cara por él”, sentenció el directivo de Boca.