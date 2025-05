¿De qué trata la película Mannequin?

"Un diseñador de vidrieras, de un centro comercial, se enamora de un maniquí que cobra vida solamente cuando está con él", es la sinopsis de esta película que es un clásico de los años 80 y ahora la podemos ver en la plataforma de streaming Prime Video.

Amazon Prime Video Mannequin.jpg Película "Mannequin" Fuente: Rotten Tomatoes

La película "Mannequin" tiene una duración de 89 minutos, y recibió un puntaje de 6 puntos en el sitio web IMDb, el cual siempre realiza reseñas de películas y series.

La cinta está dirigida por Michael Gottlieb en su debut como director, y además la historia fue escrita por Edward Rugoff y Gottlieb. Además podemos mencionar que esta producción protagonizada por Andrew McCarthy, Kim Cattrall, Estelle Getty, Meshach Taylor y G. W. Bailey.

La película "Mannequin" fue nominada a los premios Oscar en la categoría de Mejor Canción Original por su canción principal, "Nothing's Gonna Stop Us Now" de Starship, que alcanzó el número uno tanto en el Billboard Hot 100 como en el UK Singles Chart.

Es importante aclarar que en 1991, se estrenó una secuela de la película llamada "Mannequin Two: On the Move". Los únicos actores de la película original que regresaron fueron Meshach Taylor y Andrew Hill.