Mariano Torresi y sus recuerdos a 19 años del primer ascenso de Godoy Cruz a Primera División

Un día cómo hoy pero del 2006 Godoy Cruz se consagraba campeón y lograba el ascenso a Primera División con Torresi como uno de sus principales goleadores (hizo 10 tantos): "Yo era el que por ahí manejaba la música, llevaba el equipito y siempre el mismo CD, y teníamos cuarteto, la Mona Jiménez predominaba y había muchos que no les gustaba, pero bueno, lo pusimos un partido, ganamos y seguimos poniendo ese CD. Ya estaban hartos al final. Y encima siempre eran las mismas canciones. Tenía, no sé, 12, 15 canciones".

Torresi recordó como el DT fue encontrando el equipo que logró el ansiado ascenso: "Enzo Pérez no estaba jugando, Villar, creo que tampoco. El ocho era el Nico Olmedo, y el que jugaba por izquierda, el Coqui Torres. El Chocho cambia, y lo pone a Villar por izquierda, a Enzo Pérez por derecha. Creo que al Gallo lo pone de 3, y al Cato Salomón de 4. Enzo Pérez hace dos goles y el Gallo creo que hace uno. No me acuerdo. Y ahí fuimos con ese plantel, ganamos, volvimos a ganar y así quedó".

"Enzo (Pérez) ya era muy bicho para jugar. No era un jugador muy rápido, pero entendía muy bien las consignas. No se quedaba con lo que le decía el técnico. Cuando no le salían esas cosas, él inventaba o hacía algo diferente. Él sabía que lo que le habían mandado a hacer se lo estaban tapando, entonces inventaba otra cosa. De hecho en la primera final con Chicago, él juega de media punta y le hacen el penal".

"Ese grupo se fue formando, había una excelente camada de chicos jóvenes, más los que vinieron y se sumaron. No había ninguna figura, éramos todos iguales, pero el ambiente y lo que se vivía era muy lindo, una competencia sana. Y nos fuimos formando como amigos, era un grupo muy unido, tirábamos todo para el mismo lado. Cuando vos tenés un jugador que tira para su lado es muy difícil, resaltó.

El Cali Torresi en Ovación 90

Torresi mantiene su vínculo con Godoy Cruz en el futsal: "Estoy dirigiendo el senior por fuerza mayor, porque me lesionaba mucho, entonces decidí parar. El piso la verdad que nos juega una mala pasada a los que hemos jugado en pasto, es muy duro y te empiezan a salir los dolores de cintura, tobillos, rodillas, entonces descansé estos 6 meses, pero bueno, no me aguanto, así que ahora en julio cuando termine empezamos otra vez a jugar".

A 19 años del primer ascenso del Tomba a Primera División

El 20 de mayo de 2006, en el estadio Malvinas Argentinas, Godoy Cruz venció a Nueva Chicago 3 a 1 y obtuvo el campeonato de la Primera B Nacional y el correspondiente ascenso a Primera División.

El equipo dirigido por Juan Manuel Llop, con el Gato Oldrá como ayudante, formó con Sebastián Torrico; Gonzalo Prósperi, Gustavo Bordicio, Jossimar Mosquera y Silvio Duarte; Torresi, Matías Arce, Gastón Martina y Diego Villar; Enzo Pérez y Daniel Giménez.

El partido de ida, en Mataderos, finalizó 1 a 1 y la vuelta, en Mendoza, tuvo el mismo marcador en los 90', con goles de Villar para Godoy Cruz y Carranza para Chicago, en el suplementario El Tanque Giménez, marcó dos goles para que Godoy Cruz sea el primer equipo mendocino en subir a la máxima categoría de AFA.

"Hoy en día, que estamos ahí en el club, todavía la gente se acuerda. Te saludan y es satisfactorio que te digan gracias. A veces nos miramos como diciendo, gracias de qué, si ya han pasado tantas cosas. Pero bueno, la gente todavía sigue teniendo eso y para nosotros es lindo recordarlo".

"El Chocho Llop era uno más de nosotros. No sé si hacía poco que él empezaba como técnico y como todos los jugadores tenía sus cosas, pero era una persona inteligente que le sacó el jugo a cada jugador. Siempre trató de imponer conceptos y movimientos que me quedaron muy marcados para mi carrera como 'el desorden ofensivo'. Es que cuando vos estás jugando, muchas veces tenés que ser impredecible. Porque si vos siempre sos lo mismo, te agarran la mano".

La trayectoria del Cali Torresi

Mariano Luis Torresi nació en Las Heras, tiene 44 años, y como mediocampista se inició en Godoy Cruz, tuvo un breve paso por Newell's, en 2004 volvió al Tomba y en 2007 emigró al Apollon Limassol de Chipre.

Luego jugó en San Martín de San Juan, Instituto de Córdoba, Estudiantes de Buenos Aires, Barracas Central, Deportivo Merlo, Libertad, Cipolletti, Gimnasia de Concepción del Uruguay y Atlético Uruguay donde se retiró en 2019.