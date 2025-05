Según la astrología, la Luna en Piscis no solo ablanda los corazones, sino que también expande la imaginación y permite que los signos se entreguen a la experiencia emocional sin miedo al juicio. Este tránsito es ideal para reconectar con lo espiritual, revisar las intenciones desde el alma y entregarse a lo que no se puede controlar. A diferencia de otras lunaciones, esta no exige acción inmediata ni resultados visibles, sino entrega, contemplación y escucha interna.

astrologia signos luna en piscis 1.jpg Astrología: los 5 signos que brillarán con el ingreso de la Luna en Piscis.

En términos astrológicos, la Luna en Piscis activa temas relacionados con el perdón, la inspiración y la apertura hacia lo sutil, cualidades que ciertos signos zodiacales absorberán con mayor facilidad y beneficio. Para quienes sepan dejar el control de lado, esta energía será una guía hacia decisiones más alineadas con lo que sienten verdaderamente. La sensibilidad se convierte en herramienta, no en obstáculo, y las señales internas tendrán más fuerza que las externas.