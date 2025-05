Científicos descubren un aberrante comportamiento en monos: secuestran crías y no les importa lo que les pase

El primer caso ocurrió en enero de 2022 cuando un capuchino apodado "Joker" apareció cargando un bebé aullador. "Esto nunca se observó en ningún otro lugar", afirmó la investigadora Zoë Goldsborough.

Cinco meses después, otros capuchinos jóvenes adoptaron la práctica. Durante 15 meses documentaron 11 bebés aulladores transportados, algunos hasta por nueve días consecutivos.

Los científicos analizaron varias hipótesis. Descartaron la competencia por alimento, ya que ambas especies tienen dietas diferentes. Tampoco observaron que los capuchinos "transportadores" recibieran atención social positiva.

La teoría principal apunta al aburrimiento. El ambiente de Jicarón, con pocos competidores y sin depredadores naturales para los monos, puede resultar poco estimulante, llevándolos a crear nuevos comportamientos.

Embed - Capuchin monkeys are abducting baby howlers. But why?