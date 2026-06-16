Este martes no será un día cualquiera en la vida de Pablo Chacón, ni en los amantes del boxeo de Mendoza y el país. Precisamente hace 25 años el Relámpago lasherino lograba la hazaña de noquear al campeón Istvan Kovacs y se quedaba con el Título Mundial de peso pluma de la OMB.
Pablo Chacón: a 25 años de su conquista del Título Mundial en Budapest ante Kokó Kovacs
El 16 de junio de 2001 Pablo Chacón derrotó al campeón Istvan Kovacs en Hungría y lograba así conquistar el Título Mundial pluma de la OMB
Julio Pablo Chacón pudo plasmar ese 16 de junio del 2001 todos los anhelos propios, cumpliendo el máximo sueño de todo púgil, y de todo el mundo del boxeo argentino, que había visto en el medallista olímpico en Atlanta '96 a su mayor esperanza para reinar a nivel mundial.
Recordando con Pablo Chacón la Hazaña de Budapest en su 25 aniversario
Este martes temprano Chacón, hoy con 51 años, nos recibió en su casa para recordar aquella noche calurosa en el Kisstadion de Budapest, a sala llena, donde pudo sacar al gran campeón y máxima figura del boxeo húngaro. Kovacs era el campeón mundial pluma de la OMB y venía, como todo púgil de órbita soviética, con una brillante carrera amateur, con dos medallas olímpicas y dos campeonatos mundiales de la AIBA.
Pablo Chacón había tenido una chance mundialista un año antes, el 25 de mayo del 2000, cuando enfrentó en el estadio Malvinas Argentinas al estadounidense Freddie Norwood y perdió por puntos estando en juego el Título Mundial pluma de la AMB.
Su manager, el Negro Osvaldo Riveros trabajó hasta conseguir en el ámbito de la Organización Mundial de Boxeo -OMB/WBO- una nueva chance para el mendocino, y la logró. Este martes se festeja el 25° aniversario -Bodas de Plata- del fruto de aquella gestión.
La consagración de Pablo Chacón con KOT6 en Hungría
La empresa no fue fácil, como se vio en la pelea, donde Pablo Chacón dejó hacer un par de rounds al campeón, lo estudió, y a partir del tercer asalto comenzó a ejecutar el plan de pelea preparado con su entrenador Ricardo Bracamonte.
La buena tarea con la mano izquierda sorprendió a Kovacs, que comenzó a mostrar preocupación. Un bombazo de derecha de Chacón en el 5° round lo mandó a la lona y fue el principio del fin para su reinado.
Tras el conteo de protección del árbitro californiano Lou Moret, tuvo el pase para seguir, pero la campana lo salvó, ya que se fue tambaleando a su rincón. Como un valiente campeón, y ante su gente, Kokó Kovacs salió al 6° asalto, sólo para ser fulminado por un imparable Chacón, que lo arrinconó contra las cuerdas, combinó ganchos, y con un uppecut demoledor lo mandó a la lona, desde donde vio la seña del árbitro del "no va más". Nocáut técnico a los pocos segundos del sexto capítulo, y el Título Mundial se venía a Las Heras, consagrando al mendocino como el cuarto campeón ecuménico de la provincia, luego de Pascual Pérez, Nicolino Locche, y Hugo Pastor Corro.