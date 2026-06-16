Pablo Chacón: a 25 años de su conquista del Título Mundial en Budapest ante Kokó Kovacs

Embed - Pablo Chacón celebrando las Bodas de Plata de su consagración como campeón mundial de boxeo

Pablo Chacón había tenido una chance mundialista un año antes, el 25 de mayo del 2000, cuando enfrentó en el estadio Malvinas Argentinas al estadounidense Freddie Norwood y perdió por puntos estando en juego el Título Mundial pluma de la AMB.

Su manager, el Negro Osvaldo Riveros trabajó hasta conseguir en el ámbito de la Organización Mundial de Boxeo -OMB/WBO- una nueva chance para el mendocino, y la logró. Este martes se festeja el 25° aniversario -Bodas de Plata- del fruto de aquella gestión.

boxeo-hungria-pablo chacon-istvan kovacs-pesaje El cara a cara de Pablo Chacón con Istvan Kovacs en una conferencia de prensa previa a la pelea en Budapest.

La consagración de Pablo Chacón con KOT6 en Hungría

La empresa no fue fácil, como se vio en la pelea, donde Pablo Chacón dejó hacer un par de rounds al campeón, lo estudió, y a partir del tercer asalto comenzó a ejecutar el plan de pelea preparado con su entrenador Ricardo Bracamonte.

La buena tarea con la mano izquierda sorprendió a Kovacs, que comenzó a mostrar preocupación. Un bombazo de derecha de Chacón en el 5° round lo mandó a la lona y fue el principio del fin para su reinado.

Embed - Jornadaonline.com - Pablo Chacón Campeón Mundial en Hungría

Tras el conteo de protección del árbitro californiano Lou Moret, tuvo el pase para seguir, pero la campana lo salvó, ya que se fue tambaleando a su rincón. Como un valiente campeón, y ante su gente, Kokó Kovacs salió al 6° asalto, sólo para ser fulminado por un imparable Chacón, que lo arrinconó contra las cuerdas, combinó ganchos, y con un uppecut demoledor lo mandó a la lona, desde donde vio la seña del árbitro del "no va más". Nocáut técnico a los pocos segundos del sexto capítulo, y el Título Mundial se venía a Las Heras, consagrando al mendocino como el cuarto campeón ecuménico de la provincia, luego de Pascual Pérez, Nicolino Locche, y Hugo Pastor Corro.