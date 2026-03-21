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Boxeo profesional en Las Heras: Lautaro González le ganó por puntos a José Del Porto

Este viernes se realizó un extenso festival en las Heras con boxeo profesional como atracción principal, Allí Lautaro González se impuso en las tarjetas

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Los jueces dieron el fallo y el lasherino Lautaro González ya festeja su tercer triunfo en el boxeo profesional.

Los jueces dieron el fallo y el lasherino Lautaro González ya festeja su tercer triunfo en el boxeo profesional.

Este viernes Las Heras tuvo una extensa velada con cierre de boxeo profesional en el inicio de la temporada 2026. En el club Zapata de Las Heras, el local Lautaro González se impuso por puntos al bonaerense José Luis Del Porto, logrando así su tercera victoria como rentado.

El festival organizado por Pablo Chacón, con el apoyo de la empresa promotora Pandolfino Box, y la fiscalización de la Federación Mendocina de Box mostró exhibiciones de boxeo infantil (sin contacto) y 24 peleas amateurs de muy nivel técnico.

Embed - Boxeo en Las Heras: Lautaro González (de blanco) superó a José Del Porto por puntos

Lautaro González logró su tercer triunfo en el boxeo profesional

Demostrando un atildado estilo, que arrastra desde su formación como aficionado, Lautaro González (66,300 kg) pudo controlar el boxeo intenso del púgil de Chivilcoy, Buenos Aires, José Luis Del Porto (65,900) en el pleito a cuatro asaltos pactado en la división welter y salir victorioso.

Las tarjetas de los jueces Luciana Robles, Miguel Leiva, y Julio Prudencio fueron calcadas: 40-35 (Del Porto sufrió un conteo) y le dieron el triunfo al mendocino, que de esta manera rompió la imagen de "los tres patitos" en su récord (2-2-2, OK), al sumar su tercera victoria.

Desde el inicio el visitante salió a buscarlo en forma frontal al lasherino, abriendo camino con rectos, pero González sacó a relucir sus buenos recursos defensivos y trabajar en la corta distancia, con buenos golpes curvos, salidas con movimientos de cintura que evitaron los envíos de Del Porto.

Embed - La felicidad del boxeador lasherino Lautaro González tras vencer a José Del Porto en el Club Zapata

En dos oportunidades Lautaro tuvo sentido a su rival, más por acumulación de golpes, pero el guapo visitante supo capear la tormenta. En el segundo asalto un buen gancho abajo buscando el hígado fue protestado por Del Porto como golpe bajo, y al no escuchar la orden de seguir peleando, el árbitro Javier Luján inició una cuenta de protección.

Ya establecida la corta distancia como predominante, el infight del mendocino fue más certero y sumó los puntos que le dieron el triunfo final.

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