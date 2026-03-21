Boxeo profesional en Las Heras: Lautaro González le ganó por puntos a José Del Porto

Las tarjetas de los jueces Luciana Robles, Miguel Leiva, y Julio Prudencio fueron calcadas: 40-35 (Del Porto sufrió un conteo) y le dieron el triunfo al mendocino, que de esta manera rompió la imagen de "los tres patitos" en su récord (2-2-2, OK), al sumar su tercera victoria.

Desde el inicio el visitante salió a buscarlo en forma frontal al lasherino, abriendo camino con rectos, pero González sacó a relucir sus buenos recursos defensivos y trabajar en la corta distancia, con buenos golpes curvos, salidas con movimientos de cintura que evitaron los envíos de Del Porto.

Embed - La felicidad del boxeador lasherino Lautaro González tras vencer a José Del Porto en el Club Zapata

En dos oportunidades Lautaro tuvo sentido a su rival, más por acumulación de golpes, pero el guapo visitante supo capear la tormenta. En el segundo asalto un buen gancho abajo buscando el hígado fue protestado por Del Porto como golpe bajo, y al no escuchar la orden de seguir peleando, el árbitro Javier Luján inició una cuenta de protección.

Ya establecida la corta distancia como predominante, el infight del mendocino fue más certero y sumó los puntos que le dieron el triunfo final.