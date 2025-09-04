El día después del escándalo en Liga Mendocina: amenazas y doble comunicado

"Tirando golpes de puño direccionados al rostro pero que, por suerte, al no ser certeros impactan en los brazos de Fernández (si no estaríamos hablando de una gravedad aún mayor)".

"Luego, cuando los efectivos de seguridad trataron de disuadir la situación, este jugador agredió a los cuatro efectivos de seguridad, con una agresividad inconmensurable. Nadie podía detenerlo (los videos que circulan en las redes sociales muestran con crudeza lo relatado). Apelamos al sentido común del tribunal de penas y que la sanción que se imponga sea ejemplar de una vez por todas, para que no tengamos que lamentar mas hechos de esta características".

Comunicado ACAMA - Beltrán vs Rodeo ACAMA se expresó tras la suspensión del partido de Liga Mendocina.

Qué dijeron desde Rodeo del Medio al respecto

En sus canales oficiales de comunicación, Rodeo del Medio se expresó sobre lo sucedido en cancha de Beltrán. También, desde el Toponero se refirieron a un chat que se filtró en el que Misael Torres apunta contra una periodista que estaba filmando el escándalo.

"En base a los hechos ocurridos, queremos expresar que como institución no avalamos ningún tipo de violencia y estamos en contra de los mismos. Sin embargo, queremos recalcar que apoyamos a nuestro plantel de Primera División en las injusticias vividas en el partido y por lo dicho en distintos medios de comunicación", comenzó la institución.

"En primera instancia, se acusa a Misael Torres de amenazar a una periodista deportiva en un chat privado de ambos, por lo que nos vemos obligados a explicar las intenciones de nuestro jugador. Misael trató de expresar su malestar por haber sido filmado y se entiende que habla de acciones legales pero no de una amenaza a la integridad física de la comunicadora".

"En segunda instancia, queremos dejar asentado que los medios de comunicación han sacado conclusiones erróneas en base a un video que circula por redes sociales y que por obviedad, no saben los detalles explícitos que se vivieron en el campo de juego. Insistimos en que la violencia no es la solución a ningún conflicto pero sí queremos dar nuestra versión de la misma".

Comunicado Rodeo del Medio

"Misael fue sujetado por el cuello, de los brazos y varias partes de su cuerpo por el personal de seguridad que no solo lo lastimaron sino que también le hablaron en términos pocos profesionales por lo que su reacción fue la de sacarlos de encima. Nunca tuvo la intención de pegarles o lastimarlos. De hecho, el jefe de seguridad del operativo le pidió disculpas a nuestro Presidente por el accionar de su personal".

"Entendemos que la reacción de nuestro jugador no fue el mejor ejemplo que queremos dar como Club, pero sabemos que nunca tuvo intenciones de hacer daño al árbitro del encuentro, ni al personal de seguridad. En nombre de Misael Torres, Cuerpo Técnico, jugadores del Plantel, Comisión y Presidente, pedimos disculpas públicas si alguien sintió una ofensa o tuvo un momento no grato por el desenlace de los hechos".