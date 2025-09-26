El juez federal que investiga más de 100 muertes por fentanilo contaminado viene a la UNCuyo

juez Ernesto Kreplak El juez Ernesto Kreplak, a cargo de la causa por muertes por fentanilo contaminado.

El juez del caso fentanilo mortal dispuso un embargo billonario

En las últimas horas, el magistrado Ernesto Kreplak dictó el procesamiento del detenido empresario Ariel García Furfaro, propietario del laboratorio HLB Pharma, a quien embargó por $1 billón -cifra en dinero considerada extraordinaria en la historia judicial argentina-.

Por decisión del magistrado, el dueño de HLB Farma y otras 13 personas están bajo proceso penal por los siguientes delitos: adulteración de sustancias medicinales en concurso real con adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud de las personas con resultado de muerte.

Según el documento judicial de más de 400 carillas, el empresario García Furfaro "produjo y vendió el fentanilo contaminado con 2 bacterias (...) y falsificó registros y destruyó evidencias" luego de las primeras muertes ocurridas en mayo en el Hospital Italiano de Buenos Aires.

El magistrado, según informa el portal Infobae, llegó a esta conclusión en base a diversos peritajes y al análisis de videos tomados por cámaras de seguridad que registraron reuniones entre los principales responsables de HLB Pharma.

Además de Ariel García Furfaro están judicialmente complicados el hermano Diego y la madre, Nélida Furfaro, y otros ejecutivos del laboratorio.