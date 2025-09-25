Inicio Ovación Handball handball
Torneo Centro-sur

Balonmano: dos mendocinos se coronaron campeones sudamericanos con la Selección argentina

Santino Ferri y Sebastián Vill lograron la medalla de oro en Asunción de Paraguay. Además, cinco mendocinas se quedaron con el subcampeonato en femenino

Por UNO
La Selección argentina de menores de 14 años de balonmano terminó con doble premio a nivel continental: por un lado, con el título en masculino, por otro, con la obtención de la medalla de plata en femenino, en los torneos Sur-Centro disputados en Asunción de Paraguay.

Santino Ferri y Sebastián Vill, ambos de UNCuyo, lograron el primer puesto en masculino. En la campaña, los chicos vencieron a Uruguay 24-17, luego derrotaron a Paraguay B 39-10, a Brasil 26-21, a Chile 27-22 y a Paraguay A 30-16.

WhatsApp Image 2025-09-21 at 9.37.38 PM
Dos mendocinos festejaron en Asunción con la Selección argentina de balonmano.

La selección masculina no falló en su último partido y cerró un torneo perfecto ganando el título con total autoridad. Con los goles de Anselmo Salinas, Lucas Staque y el mendocino Santino Ferri -goleador del partido con 8 tantos-, sumado a las atajadas de Joaquín Cufre, los menores enderezaron el rumbo del partido. Argentina no soltó más la ventaja y amplió la diferencia con goles de Román Villaruel para irse al descanso 16-11.

En el complemento, nuevamente fueron de menos a más. Tras un comienzo incómodo en ataque por un cambio de defensa paraguaya que le permitió a los locales recortar la distancia a cuatro, un par de goles de Ferri y Santino Tamborelli, sumado a más atajadas de Cufre, hicieron crecer nuevamente a la Selección que manejó bien la diferencia hasta el final para el contundente 30-16.

Nutrida presencia mendocina en la Selección argentina femenina

Lo de los varones no fue lo único destacado porque además hubo presencia mendocina en damas: Valentina Petriachi Williner (Regatas), Francisca Grilli (Etiec, de Maipú), Agostina Espinosa (Municipalidad de Maipú) y Juana Dorador Mercado (Municipalidad de Luján) y en el cuerpo técnico estuvo Ana María Alonso (UNCuyo).

WhatsApp Image 2025-09-21 at 9.38.05 PM
Las chicas fueron escoltas en el Sudamericano.

Las chicas fueron escoltas en el Sudamericano.

Las chicas, al mando de Bruno Puente, le ganaron a Paraguay B 35-23 en la apertura del torneo, después vencieron a Brasil 27-26, a Uruguay 33-22, a Chile 29-14 e igualaron con Paraguay A 28-28. Brasil se colgó la medalla de bronce tras vencer a Paraguay B 26-20.

Por la última fecha la Selección Femenina empató en 28 con las locales y se consagró subcampeón por diferencia de goles. Los varones se consagraron al vencer a Paraguay 30 a 16. Ambos equipos terminaron invictos en el Sudamericano.

Romano en el torneo Sur-Centro de cadetes

La competencia de la categoría Cadete (menores de 16) se jugará del 24 al 28 de setiembre con los torneos, organizados por la Confederación Paraguaya de Handball junto a la Confederación Sur y Centro Americana de Balonmano, en Asunción.

Participarán Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay A y Paraguay B, en ambas ramas. El jugador mendocino Gonzalo Romano de Municipalidad de San Martín integra el plantel argentino.

