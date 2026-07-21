Desgarradora despedida por el crimen del joven policía: "Te prometo que voy a hablarle de vos"

Crimen y dolor por el asesinato del policía en Fuerte Apache

Instantes previos a que los restos de Alan Fabián Molina fueran velados tras el crimen, la pareja no pudo ocultar su tristeza y lo hizo saber con un doloroso posteo en las redes sociales:

“Tengo el corazón destrozado. Todavía no caigo de lo que pasó. Me pregunto: ¿por qué te tuvo que pasar a vos? Se me destrozó el alma al escuchar el llamado sobre lo que te había pasado, sobre lo que te habían hecho”, se preguntó Stephanie y, en un tramo cargado de dolor, reclamó: “No te tenías que ir, tenías que quedarte con nosotros, con tu hijo que tanto quisiste”.

La carta de despedida, lleno de angustia, sigue con el recuerdo de un mensaje que el joven les había dado antes de ser ejecutado cerca de la Avenida Militar 2949, Nudo 01, Barrio Ejército de los Andes. “¿Ahora quién le va a enseñar tan bien como lo hubieras hecho vos?”, posteó la pareja en su muro. El mensaje cerró con un compromiso: “Te prometo que voy a hablarle de vos, me voy a encargar de que él te conozca y sepa que lo amaste mucho”.

Cómo fue el crimen en Fuerte Apache

El asesinato ocurrió el sábado por la tarde cuando Alan Fabián Molina integraba una comitiva policial caminante de la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA). Según fuentes policiales, el episodio se originó cuando dos sujetos huyeron ante el pedido de identificación. El agente se adelantó unos 30 metros respecto a sus compañeros e ingresó al sector donde los hombres se habían ocultado, desde donde le dispararon. Uno de los impactos dio en la axila derecha y otro en la cintura del lado izquierdo, ambos en zonas no cubiertas por el chaleco antibalas reglamentario. Las balas quedaron alojadas en el cuerpo del agente.

Molina fue trasladado de urgencia e inconsciente al Hospital Ramón Carrillo de Ciudadela, donde falleció pocos minutos después de su ingreso. En paralelo, la División Investigaciones (DDI) San Martín y otras dependencias desplegaron un operativo de búsqueda para localizar a los sospechosos, que lograron escapar. El procedimiento incluyó el análisis de cámaras de seguridad y el relevamiento de testigos en el barrio y zonas aledañas.