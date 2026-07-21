Un hombre, en un momento de locura, intentó matar a su cuñado con un martillo frente a una persona que lo vio todo. Luego de pegarle en varias ocasiones, fue finalmente detenido e imputado por intento de homicidio. El hecho ocurrió en Rosario el 16 de julio, pero el último capítulo fue en el día de ayer.
Locura en una reunión familiar: discutió con su cuñado y lo quiso matar a martillazos
Un hombre discutió con su cuñado y luego tomó un martillo y lo atacó con este hasta dejarlo tirado en el piso y herido de gravedad
Según la investigación policial, en la madrugada del 16 de julio, en Villa Pororó, al oeste de Rosario, se encontraban J.G.S. de 33 años con su ex cuñado H.C. de 44 años. Ambos comenzaron a discutir, pero lo que podría haber terminado en nada, fue escalando de tal manera que se volvió algo violento.
Fue en ese momento que J.G.S. habría tomado un martillo y comenzó a golpear en la cabeza a la otra persona, frente a un testigo. Finalmente, y después de varios golpes, dejó a la víctima tirada en la vía pública con heridas de gravedad y en medio de un chargo de sangre.
Cómo fue que detuvieron al hombre del martillo
A pocas cuadras de allí, en La Paz y Camilo Aldao, una joven de 22 años llamó a la Policía. Se la notaba muy alterada. Y es que había sido testigo de cómo el hombre había agredido a otra persona. Gracias a su testimonio, los efectivos policiales lograron interceptarlo y cuando lo hicieron, lo hallaron alterado y con manchas de sangre en las manos.
En tanto, otro móvil policial acudió al primer lugar de los hechos y encontraron a la víctima tirada en el piso, inconsciente y con signos de tener un trauma craneal. En ese momento, un testigo les contó que el agresor había usado un martillo y que tenía un vínculo familiar con la víctima.
Según lo informado por el portal Rosario3, personal médico del SIES arribó al lugar y brindó las primeras asistencias: politraumatismos y un grave traumatismo de cráneo, fue el diagnóstico por lo que tuvo que ser trasladado de emergencia e internado en terapia intensiva.
Qué dice el informe médico
De acuerdo con los informes médicos, la víctima sufrió fractura y hundimiento frontotemporal derecho de cráneo, fractura multifragmentaria con hundimiento de la pared externa y del techo de la órbita derecha, un hematoma subdural agudo y una contusión hemorrágica.
Todas estas lesiones, de acuerdo con los especialistas, pusieron en riesgo su vida. De hecho, se encuentra intubado y con monitoreo permanente. En cuanto al martillo, este no pudo ser encontrado.