Locura en una reunión familiar: discutió con su cuñado y lo quiso matar a martillazos

Cómo fue que detuvieron al hombre del martillo

A pocas cuadras de allí, en La Paz y Camilo Aldao, una joven de 22 años llamó a la Policía. Se la notaba muy alterada. Y es que había sido testigo de cómo el hombre había agredido a otra persona. Gracias a su testimonio, los efectivos policiales lograron interceptarlo y cuando lo hicieron, lo hallaron alterado y con manchas de sangre en las manos.

En tanto, otro móvil policial acudió al primer lugar de los hechos y encontraron a la víctima tirada en el piso, inconsciente y con signos de tener un trauma craneal. En ese momento, un testigo les contó que el agresor había usado un martillo y que tenía un vínculo familiar con la víctima.

Según lo informado por el portal Rosario3, personal médico del SIES arribó al lugar y brindó las primeras asistencias: politraumatismos y un grave traumatismo de cráneo, fue el diagnóstico por lo que tuvo que ser trasladado de emergencia e internado en terapia intensiva.

Qué dice el informe médico

De acuerdo con los informes médicos, la víctima sufrió fractura y hundimiento frontotemporal derecho de cráneo, fractura multifragmentaria con hundimiento de la pared externa y del techo de la órbita derecha, un hematoma subdural agudo y una contusión hemorrágica.

Todas estas lesiones, de acuerdo con los especialistas, pusieron en riesgo su vida. De hecho, se encuentra intubado y con monitoreo permanente. En cuanto al martillo, este no pudo ser encontrado.