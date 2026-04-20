Buscan a un "brujo" que instigó a que un hombre abuse sexualmente de su hijastra porque era "la oveja negra"

Polo Judicial.jpg El caso de abuso sexual es investigado en la Unidad Fiscal de Delitos Sexuales.

La investigación por abuso sexual

Se inició un expediente en la Fiscalía de Delitos Sexuales donde se realizaron las entrevistas preliminares a la menor de edad en cuestión. En esa instancia, en febrero pasado la víctima confirmó lo que había denunciado su hermana y ahondó en detalles. Explicó que los abusos comenzaron en un domicilio donde convivían en calle Jerónimo Ruiz, en Cruz de Piedra, y luego en otra finca sobre la ruta provincial 60.

La víctima detalló que su padrastro la obligada a levantarse más temprano o la llevaba a caminar por la finca para poder abusarla sexualmente. Según su testimonio, también le confesó lo ocurrido a su progenitora, pero le pidió que no realice la denuncia hasta poder juntar dinero para poder irse de la casa, ya que el sospechoso era el sostén económico de la familia.

En marzo de 2025, una obstetra de un centro de salud de Maipú atendió a la adolescente y también realizó una denuncia online, la cual fue incorporada a la investigación.

Con estas evidencias, el hombre -se reserva su identidad por pedido judicial- fue detenido el 11 de marzo pasado. El jornalero de 48 años fue imputado por abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia con un menor de edad, por la guarda y en un número indeterminado de veces. Quedó alojado en la penitenciaría y en los últimos días la jueza María José Cerdera le dictó la prisión preventiva.

abuso sexual maipu El jornalero detenido por los presuntos abusos sexuales en Maipú.

Otras aristas del abuso sexual

Más allá de la situación del principal sospechoso, los investigadores tratan de identificar al "brujo" que instigó el abuso sexual contra la niña. La víctima recordó que se llamaba Juan y que vivía en un barrio ubicado en Luzuriaga, pero hasta el momento no hay mayores datos según confirmaron fuentes judiciales.

Por otro lado se abrió un expediente en paralelo para definir la situación de la madre de la adolescente. Distintos testimonios señalaron que la mujer sabía lo que ocurría, pero nunca lo denunció ni protegió a su hija. Incluso fue citada a declarar y confirmó que sigue en pareja con el hombre detenido porque descree del relato de su hija sobre el abuso sexual.

Además, hay otro expediente del año 2022 que apunta contra una pareja anterior de la mujer quien también habría abusado sexualmente a la niña. En ese caso, el sospechoso está identificado y se le tomó una declaración informativa -paso intermedio entre ser testigo o acusado en una causa judicial-.