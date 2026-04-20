El 10 de febrero de 2025 una denuncia por un abuso sexual a una niña en Maipú abrió varias aristas que aún no tienen resolución. El padrastro de la menor de edad fue detenido como el principal sospechoso de la causa, pero también buscan identificar a un "brujo" que habría instigado los ataques sexuales, y la madre de la víctima también quedó en la lupa de la pesquisa.
Buscan a un "brujo" que instigó a que un hombre abuse sexualmente de su hijastra porque era "la oveja negra"
El padrastro fue imputado por el abuso sexual mientras buscan identificar al supuesto "brujo" y también determinar si la madre de la víctima encubrió los hechos
La investigación tuvo su punto de partida cuando una joven de 23 años se presentó ante la Justicia y dijo que su hermana le había confesado los abusos sexuales que sufrió desde los 10 hasta los 15 años. El principal apuntado era el padrastro.
La denunciante dijo en esa primera instancia que su hermana más chica le había enviado un mensaje de texto porque quería hablar -ya no convivían juntas- y cuando se juntaron le relató que a los 10 años fue con su padrastro a ver a un "brujo" que predijo que era la "oveja negra de la familia" porque se iba a quedar embarazada en su adolescencia. Para evitar eso, debía mantener relaciones sexuales con la pareja de su madre, quien era estéril por lo que evitaría ese desenlace.
La investigación por abuso sexual
Se inició un expediente en la Fiscalía de Delitos Sexuales donde se realizaron las entrevistas preliminares a la menor de edad en cuestión. En esa instancia, en febrero pasado la víctima confirmó lo que había denunciado su hermana y ahondó en detalles. Explicó que los abusos comenzaron en un domicilio donde convivían en calle Jerónimo Ruiz, en Cruz de Piedra, y luego en otra finca sobre la ruta provincial 60.
La víctima detalló que su padrastro la obligada a levantarse más temprano o la llevaba a caminar por la finca para poder abusarla sexualmente. Según su testimonio, también le confesó lo ocurrido a su progenitora, pero le pidió que no realice la denuncia hasta poder juntar dinero para poder irse de la casa, ya que el sospechoso era el sostén económico de la familia.
En marzo de 2025, una obstetra de un centro de salud de Maipú atendió a la adolescente y también realizó una denuncia online, la cual fue incorporada a la investigación.
Con estas evidencias, el hombre -se reserva su identidad por pedido judicial- fue detenido el 11 de marzo pasado. El jornalero de 48 años fue imputado por abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia con un menor de edad, por la guarda y en un número indeterminado de veces. Quedó alojado en la penitenciaría y en los últimos días la jueza María José Cerdera le dictó la prisión preventiva.
Otras aristas del abuso sexual
Más allá de la situación del principal sospechoso, los investigadores tratan de identificar al "brujo" que instigó el abuso sexual contra la niña. La víctima recordó que se llamaba Juan y que vivía en un barrio ubicado en Luzuriaga, pero hasta el momento no hay mayores datos según confirmaron fuentes judiciales.
Por otro lado se abrió un expediente en paralelo para definir la situación de la madre de la adolescente. Distintos testimonios señalaron que la mujer sabía lo que ocurría, pero nunca lo denunció ni protegió a su hija. Incluso fue citada a declarar y confirmó que sigue en pareja con el hombre detenido porque descree del relato de su hija sobre el abuso sexual.
Además, hay otro expediente del año 2022 que apunta contra una pareja anterior de la mujer quien también habría abusado sexualmente a la niña. En ese caso, el sospechoso está identificado y se le tomó una declaración informativa -paso intermedio entre ser testigo o acusado en una causa judicial-.