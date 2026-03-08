Volvió el rugby: todos los resultados de la primera fecha del Torneo Provincial de la URC

El Torneo Provincial de la Unión de Rugby de Cuyo se puso en marcha con la disputa de 5 partidos que empezaron a perfilar los candidatos a quedarse con las 6 plazas disponibles en el Top 8 del Regional del Oeste.
El Torneo Provincial de la Unión de Rugby de Cuyo se puso en marcha con la disputa de 5 partidos que empezaron a perfilar los candidatos a quedarse con las 6 plazas disponibles en el Top 8 del Regional del Oeste.
En la Zona A Los Tordos empezó el 2026 con una aplastante victoria de 104 a 10 sobre Rivadavia, en cancha de Marista, y es líder junto a Banco Mendoza que sumó los 5 puntos por la no presentación de Belgrano de San Rafael. El reglamento indica un triunfo del conjunto de Chacras de Coria por 21 a 0.
En el otro encuentro de esta zona Banco RC le ganó ajustadamente a Universitario por 23 a 19 y quedó libre Marista, actual tricampeón del Regional y monarca del Torneo del Interior A.
El partido más atractivo de la fecha, a priori era el de Mendoza RC con Teqüé y fue victoria como visitante de los Conejos por 34 a 10 después de un primer tiempo igualado 10 a 10.
Los Conejos lideran la Zona B con 5 puntos e igualados con Liceo y Peumayén que vencieron respectivamente a Tacurú 54 a 3 y a San Jorge por 70 a 5.
El próximo sábado 14 de marzo se jugará la segunda fecha del Torneo Provincial de la URC y sobresalen los duelos que disputarán Marista y Los Tordos, en la Carrodilla por la Zona A, y Mendoza RC vs. Liceo, en Bermejo por la Zona B.
También jugarán en la Zona A: Belgrano vs. Banco RC y Rivadavia vs. Banco Mendoza. Libre: Universitario. Zona B: San Jorge vs. Teqüé y Tacurú vs. Peumayén.