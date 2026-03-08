Volvió el rugby: todos los resultados de la primera fecha del Torneo Provincial de la URC

El partido más atractivo de la fecha, a priori era el de Mendoza RC con Teqüé y fue victoria como visitante de los Conejos por 34 a 10 después de un primer tiempo igualado 10 a 10.

Los Conejos lideran la Zona B con 5 puntos e igualados con Liceo y Peumayén que vencieron respectivamente a Tacurú 54 a 3 y a San Jorge por 70 a 5.

La segunda fecha del Torneo Provincial de la Unión de Rugby de Cuyo

El próximo sábado 14 de marzo se jugará la segunda fecha del Torneo Provincial de la URC y sobresalen los duelos que disputarán Marista y Los Tordos, en la Carrodilla por la Zona A, y Mendoza RC vs. Liceo, en Bermejo por la Zona B.

También jugarán en la Zona A: Belgrano vs. Banco RC y Rivadavia vs. Banco Mendoza. Libre: Universitario. Zona B: San Jorge vs. Teqüé y Tacurú vs. Peumayén.