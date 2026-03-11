Vacuna antigripal del PAMI: cómo acceder y dónde buscar la farmacia habilitada

PAMI-buscador-de-farmacias-vacuna-antigripal-2 PAMI les brinda a todos sus jubilados y pensionados afiliados la posibilidad de recibir de manera completamente gratuita la vacuna antigripal.

PAMI: cómo acceder a la vacuna antigripal en la red de farmacias habilitadas

En su sitio web, el PAMI dio a conocer toda la información necesaria sobre la importante campaña de vacunación antigripal 2026.

La vacuna antigripal es libre y segura y los afiliados podrán acceder a ella sin costo en cualquier farmacia PAMI habilitada sin necesidad de tener una orden médica ni sacar previamente un turno.

Si tenés menos de 65 años y factores de riesgo, necesitás presentar la documentación médica que lo acredite. Ingresá al buscador de farmacias haciendo clic aquí.

PAMI-buscador-de-farmacias-vacuna-antigripal Los jubilados y pensionados afiliados a la obra social se pueden vacunar contra la gripe en cualquier farmacia habilitada de la Red PAMI.

Vacuna antigripal: dónde buscar la farmacia habilitada de la Red PAMI

Para acceder a la dosis, los adultos mayores pueden buscar la farmacia que más cerca les quede del hogar ingresando en Mi PAMI o en www.pami.org.ar/farmacias.

Paso a paso para acceder a la vacuna:

Consultá el buscador de farmacias o llamá al 138, opción 0 (cero).

Acercate a tu farmacia habilitada de la Red PAMI más cercana.

más cercana. Presentá tu DNI y Credencial PAMI en cualquiera de sus formatos.

El único requisito que tienen que tener en cuenta los jubilados y pensionados para acceder a la vacunación antigripal es presentar el DNI y la credencial del PAMI. Nadie puede cobrarle al afiliado por la aplicación de la vacuna.