Vacuna antigripal del PAMI: cómo acceder y dónde buscar la farmacia habilitada

La vacuna antigripal puede se adquirida en cualquier farmacia de la Red PAMI y se les recuerda a los jubilados afiliados cómo y dónde pueden acceder a la dosis

Marcos Barrera
Por Marcos Barrera [email protected]
PAMI detalla en su web cómo recibir la vacuna antigripal gratis de cara a la temporada de invierno 2026.

El PAMI (Programa de Atención Médica Integral) les recuerda a los jubilados y pensionados de la obra social que el programa de vacunación antigripal para prevenir la gripe continúa vigente en las farmacias habilitadas. Cómo y dónde pueden acceder a la dosis los afiliados.

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP ) continúa con su campaña contra la gripe en todo el país y los afiliados pueden recibir la vacuna antigripal en las más de 6.700 farmacias habilitadas de la Red PAMI.

En simples pasos, podés elegir dónde vacunarte y combatir la gripe también en la temporada de verano.

PAMI-buscador-de-farmacias-vacuna-antigripal-2
PAMI les brinda a todos sus jubilados y pensionados afiliados la posibilidad de recibir de manera completamente gratuita la vacuna antigripal.

PAMI: cómo acceder a la vacuna antigripal en la red de farmacias habilitadas

En su sitio web, el PAMI dio a conocer toda la información necesaria sobre la importante campaña de vacunación antigripal 2026.

La vacuna antigripal es libre y segura y los afiliados podrán acceder a ella sin costo en cualquier farmacia PAMI habilitada sin necesidad de tener una orden médica ni sacar previamente un turno.

Si tenés menos de 65 años y factores de riesgo, necesitás presentar la documentación médica que lo acredite. Ingresá al buscador de farmacias haciendo clic aquí.

PAMI-buscador-de-farmacias-vacuna-antigripal
Los jubilados y pensionados afiliados a la obra social se pueden vacunar contra la gripe en cualquier farmacia habilitada de la Red PAMI.

Vacuna antigripal: dónde buscar la farmacia habilitada de la Red PAMI

Para acceder a la dosis, los adultos mayores pueden buscar la farmacia que más cerca les quede del hogar ingresando en Mi PAMI o en www.pami.org.ar/farmacias.

Paso a paso para acceder a la vacuna:

  • Consultá el buscador de farmacias o llamá al 138, opción 0 (cero).
  • Acercate a tu farmacia habilitada de la Red PAMI más cercana.
  • Presentá tu DNI y Credencial PAMI en cualquiera de sus formatos.

El único requisito que tienen que tener en cuenta los jubilados y pensionados para acceder a la vacunación antigripal es presentar el DNI y la credencial del PAMI. Nadie puede cobrarle al afiliado por la aplicación de la vacuna.

