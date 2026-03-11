Vacuna antigripal del PAMI: cómo acceder y dónde buscar la farmacia habilitada

El PAMI (Programa de Atención Médica Integral) les recuerda a los jubilados y pensionados de la obra social que el programa de vacunación antigripal para prevenir la gripe continúa vigente en las farmacias habilitadas. Cómo y dónde pueden acceder a la dosis los afiliados.
El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP ) continúa con su campaña contra la gripe en todo el país y los afiliados pueden recibir la vacuna antigripal en las más de 6.700 farmacias habilitadas de la Red PAMI.
En simples pasos, podés elegir dónde vacunarte y combatir la gripe también en la temporada de verano.
PAMI: cómo acceder a la vacuna antigripal en la red de farmacias habilitadas
En su sitio web, el PAMI dio a conocer toda la información necesaria sobre la importante campaña de vacunación antigripal 2026.
La vacuna antigripal es libre y segura y los afiliados podrán acceder a ella sin costo en cualquier farmacia PAMI habilitada sin necesidad de tener una orden médica ni sacar previamente un turno.
Si tenés menos de 65 años y factores de riesgo, necesitás presentar la documentación médica que lo acredite. Ingresá al buscador de farmacias haciendo clic aquí.
Vacuna antigripal: dónde buscar la farmacia habilitada de la Red PAMI
Para acceder a la dosis, los adultos mayores pueden buscar la farmacia que más cerca les quede del hogar ingresando en Mi PAMI o en www.pami.org.ar/farmacias.
Paso a paso para acceder a la vacuna:
- Consultá el buscador de farmacias o llamá al 138, opción 0 (cero).
- Acercate a tu farmacia habilitada de la Red PAMI más cercana.
- Presentá tu DNI y Credencial PAMI en cualquiera de sus formatos.
El único requisito que tienen que tener en cuenta los jubilados y pensionados para acceder a la vacunación antigripal es presentar el DNI y la credencial del PAMI. Nadie puede cobrarle al afiliado por la aplicación de la vacuna.