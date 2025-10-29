PAMI: qué documentación se debe presentar para recuperar los gastos médicos

La presentación de solicitud de reintegro de gastos de atención médica deberá hacerse dentro de los 180 días de generada la prestación, explica PAMI en su página web. Y el trámite podrá realizarlo la persona afiliada, su apoderado o familiar.

PAMI-hospitales-y-centros-de-salud-2 El reintegro del PAMI es una ayuda económica que la obra social reintegra a sus afiliados los gastos de atención médica, medicamentos y otros servicios de salud que hayan pagado de su propio bolsillo cuando no estuvieron cubiertos por el sistema.

PAMI: cómo se hace y qué documentación se debe presentar para el reintegro de gastos médicos

Los jubilados y pensionados afiliados al PAMI, o terceros que solventaron los gastos, pueden pedir el reintegro de los gastos de la atención médica presentando la siguiente documentación: