Dalmiro Garay respondió a las críticas y defendió la independencia de la Justicia mendocina

Embed - Dalmiro Garay, Presidente de la Suprema Corte de Justicia: "yo hablo por la CORTE"

"Digan dónde falta independencia"

“Cuando digan que falta independencia, dígannos dónde”, desafió Dalmiro Garay, completando así un segundo capítulo de las críticas a los medios que vertió en la apertura del año judicial, luego de "exhortar a la prensa libre a ser responsable a la hora de abordar temas que impactan en la percepción de un poder del Estado".

Según explicó, muchas críticas parten de señalar el origen político de los jueces, algo que consideró “una falacia”, ya que -sostuvo- la forma en que se designan responde a un mecanismo constitucional.

Dalmiro Garay Ricardo Montacuto Garay y Montacuto durante la entrevista con el presidente de la Suprema Corte de Justicia.

Garay dice que no hay mayorías automáticas en Mendoza

Otro de los ejes de la entrevista fue la discusión sobre el funcionamiento interno de la Suprema Corte. Garay rechazó que exista una lógica de “4 a 3” en las decisiones judiciales, como se viene afirmando desde hace tiempo, en función de un presunto origen "radical" de algunos magistrados -en mayoría- frente a la raíz "peronista" de otros.

“No hay mayoría automática. Cuando votamos sentencias, votamos distinto”, aseguró, y diferenció entre decisiones administrativas -donde sí puede haber acuerdos de gestión- y resoluciones judiciales, que se toman caso por caso.

“Yo no puedo llamar a un fiscal ni a un juez”

Consultado sobre investigaciones sensibles, Garay marcó un límite claro: “No puedo llamar ni al procurador ni a un juez para decirle qué hacer”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que la independencia no solo debe pensarse frente al poder político, sino también frente a otros factores: “Un juez tiene que ser independiente de los poderes fácticos y también de la presión mediática”, advirtió.

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Poder Judicial, transparencia y control

Garay afirmó que el Poder Judicial atraviesa un proceso de apertura inédita. Entre otras medidas, mencionó la publicación de todas las sentencias y el lanzamiento de un sistema que permitirá ver el desempeño de los jueces en tiempo real.

“Vamos a mostrar cuánto tarda cada juez, cuántas sentencias dicta y cuántas se le revocan”, explicó.

Además, señaló que actualmente los niveles de resolución de causas mejoraron significativamente: en el fuero laboral alcanzan el 110% y en el civil el 98%.

Asamblea Legislativa 2025 Rodolfo Suarez, Dalmiro Garay, Julio Cobos Dalmiro Garay (centro) junto a los exgobernadores Rodolfo Suarez y Julio Cobos. Imagen ilustrativa. Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

La percepción social

Pese a estos avances, el presidente de la Corte reconoció un problema: la mala imagen de la Justicia.

“La percepción del Poder Judicial es mala”, admitió, aunque aclaró que los usuarios directos del sistema tienen una evaluación positiva. Según datos internos, el 92% de quienes participan en audiencias se declara satisfecho.

Otro de los puntos abordados fue la alta cantidad de litigios. Dalmiro Garay consideró que hay “más abogados de los que soporta el sistema” y defendió la necesidad de fortalecer instancias de conciliación para reducir la carga judicial.

También destacó el avance hacia un modelo más ágil, basado en la oralidad y el expediente electrónico, que permite acortar los tiempos de resolución.