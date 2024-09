El delincuente que asesinó al policía retirado estaba con libertad condicional desde el 2023

hector enrique pelayes asalto guaymallen.jpg Héctor Enrique Pelayes tenía 60 años y era policía retirado. Se enfrentó a los tiros con un delincuente dentro de su casa de Guaymallén y ambos murieron.

En una audiencia realizada en abril del 2023, el juez Sebastián Sarmiento autorizó el pedido hecho por Roberto Pereyra con la condición de cumplir una serie de reglas de conducta, ya que en caso de no hacerlo podría regresar a la cárcel para terminar de cumplir de manera efectiva la pena por el asesinato.

Entre esas normas no podía cambiar de domicilio sin antes avisar a las autoridades judiciales, no debía cometer nuevos delitos, debía presentarse cada dos meses a la Dirección de Promoción del Liberado para realizar los controles necesarios, no podía consumir drogas ni hacer abuso alcohol, debía acreditar un trabajo lícito, tenía una prohibición de acercamiento a las víctimas del delito por el que fue condenado, terminar la secundaria y realizar un curso de formación laboral y no podía salir del país sin previa autorización de la Justicia.

Pereyra llevaba más de la mitad de la pena cumplida, y debido a que no hubo apelación por parte de Fiscalía, el 2 de mayo del 2023 quedó firme la libertad condicional para el condenado por asesinato, quien terminaba de cumplir su pena en el 2027.

El asesinato del policía retirado en Guaymallén

Ocurrió alrededor de las 21.30 del domingo en una casa de calle Godoy Cruz al 10.500, de Rodeo de la Cruz, en Guaymallén. En ese momento su hija estaba en la casa junto con su hijo de 9 años -y nieto de Pelayes- quien jugaba con su amigo y vecino de 10 años.

guaymallen asesinato hector enrique pelayes.jpg El asesinato ocurrió en el interior de la casa del policía retirado Héctor Pelayes, de 60 años, en Guaymallén. Foto: Matías Pascualetti (Radio Nihuil)

Dos hombres entraron por el fondo de la casa, amenazaron a punta de pistola a la hija de Pelayes y los niños se escondieron debajo de una cama. El policía retirado se bañaba cuando escuchó los gritos. Salió rápidamente, tomó su arma y se enfrentó a los tiros en su habitación con uno de los agresores.

Los dos terminaron heridos en el pecho y murieron. Quedaron a poco más de un metro de distancia tendidos en el suelo en la habitación de la víctima.

La hija del policía retirado fue hasta la casa de su vecina y madre del nene de 10 años, donde los puso al resguardo mientras llamaron al 911. El otro asaltante escapó en segundos luego de escuchar el tiroteo, pero es intensamente buscado por los pesquisas.