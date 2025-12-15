Chau marcas de agua en las ventanas: con un truco casero y dos ingredientes

Para limpiar las manchas o gotas de agua en las ventanas, existen muchos procedimientos. Quizás el truco casero más fácil y efectivo, consiste en rociar vinagre y jugo de limón en las ventanas.

vinagre y limón El vinagre y el limón remueven y ablandan las manchas difíciles.

Estos ingredientes son dos ácidos naturales suaves que ayudan a disolver las manchas de agua. Simplemente, debes colocar media taza de vinagre en un pulverizador, con una taza de agua y medio limón exprimido. Rocía las ventanas y limpia con un trapo que no deje pelusas.

Otra opción es frotar la mitad del limón directo en los cristales de las ventanas durante unos minutos, luego enjuagar con agua y, finalmente, secar con papel higiénico o una servilleta descartable.

Existen otros ingredientes efectivos y algún que otro truco casero que puede servir. Si no tienes limón o vinagre, puedes limpiar las manchas de las ventanas con una pasta de bicarbonato de sodio o con una solución de agua y alcohol.

Un truco casero y algo más: consejos para limpiar las ventanas

Para realizar una limpieza profunda de las ventanas, hay muchas cosas que tienes que tener en cuenta. Si son ventanas con marcos de madera, es importante evitar la humedad en la madera. Si son ventanas de aluminio corredizas, es importante limpiar los rieles o correderas.

limpiar vidrios Utiliza paños de microfibra sin pelusas y evita las esponjas de metal.