Limpiar vidrios sucios no es una tarea simple. Por suerte, existe un truco casero y algunas opciones naturales para eliminar las manchas de agua de las ventanas de casa. Toma nota y presta atención.
Chau marcas de agua en las ventanas: con un truco casero y dos ingredientes
Un truco casero es una técnica o herramienta de limpieza barata, rápida y sencilla que puede realizarse en casa con pocos ingredientes
Truco casero: cómo sacar las marcas de agua de las ventanas
Lavar vidrios y ventanas es una tarea difícil, aburrida y molesta. Con algunos consejos y un truco casero puedes limpiar las ventanas de la casa, una por una sin estresarte ni frustrarte.
Normalmente, quedan en los cristales pequeñas marcas de agua y tierra que se producen por lluvia o condensación. Estas marcas son poco estéticas y arruinan la visual de las ventanas.
Para limpiar las manchas o gotas de agua en las ventanas, existen muchos procedimientos. Quizás el truco casero más fácil y efectivo, consiste en rociar vinagre y jugo de limón en las ventanas.
Estos ingredientes son dos ácidos naturales suaves que ayudan a disolver las manchas de agua. Simplemente, debes colocar media taza de vinagre en un pulverizador, con una taza de agua y medio limón exprimido. Rocía las ventanas y limpia con un trapo que no deje pelusas.
Otra opción es frotar la mitad del limón directo en los cristales de las ventanas durante unos minutos, luego enjuagar con agua y, finalmente, secar con papel higiénico o una servilleta descartable.
Existen otros ingredientes efectivos y algún que otro truco casero que puede servir. Si no tienes limón o vinagre, puedes limpiar las manchas de las ventanas con una pasta de bicarbonato de sodio o con una solución de agua y alcohol.
Un truco casero y algo más: consejos para limpiar las ventanas
Para realizar una limpieza profunda de las ventanas, hay muchas cosas que tienes que tener en cuenta. Si son ventanas con marcos de madera, es importante evitar la humedad en la madera. Si son ventanas de aluminio corredizas, es importante limpiar los rieles o correderas.
- Para comenzar la limpieza de las ventanas, prepara la mezcla de ingredientes que vas a utilizar, así como los paños o trapos necesarios.
- Coloca la mezcla de ingredientes en las ventanas y deja que actúe por unos minutos. Luego frota con un paño de microfibra limpio.
- Evita la espuma o los ingredientes que generen espuma en las ventanas, como detergentes. Esto puede dejar los vidrios más sucios que al comienzo.
- Limpia las ventanas de ambos lados, los cristales interiores y exteriores son igualmente importantes.
- Con una esponja cortada y ayuda de la aspiradora, retira la suciedad y polvo de los carriles de las ventanas corredizas.
- Si las ventanas son de madera, puedes limpiarlas con un paño apenas húmedo y dejarlas secar bien antes de cerrarlas.