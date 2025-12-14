Paso a paso y con un truco: cómo tapar un agujero en la parte trasera de los jeans

Un truco de costura o truco de hilos, es una especie de tutorial sencillo y artesanal con el que puedes arreglar ropa, diseñar prendas desde cero y aprovechar todos los viejos retazos que tienes guardados en el fondo del armario. Hoy te explico cómo arreglar la parte trasera de los jeans con dos opciones de truco y pocos materiales.
Con un truco DIY: cómo coser la parte trasera de los jeans
Cuando los jeans se rajan en la parte trasera, justo donde están los bolsillos o en la entrepierna, no tienes que descartarlos. Según el daño y el tamaño del agujero, puedes recurrir a un truco de hilos bastante simple. Existen dos opciones de arreglo: tapar el agujero o coserlo.
- Para tapar el agujero puedes utilizar un parche de tela de jans o un parche estampado, sobre todo si el agujero está en el bolsillo trasero. Para coser un parche simplemente necesitas un pedazo de tela, un poco más grande que el agujero, hilo del color de los jeans y aguja. Este truco es más rústico y queda bastante canchero.
- Por otra parte, para coser el agujero en los jeans, existe un truco bastante simple. En estos casos, lo ideal es que el tajo sea vertical y no circular. Simplemente, debes voltear los jeans y realizar una costura a mano del revés uniendo las mitades rotas. También puedes poner un pequeño trozo de tela de jean por dentro para que no se siga deshilachando.
Un truco y algo más: cosas que toda costurera principiante tiene que saber
Coser puede ser una aventura, a veces divertida y otra tantas veces muy desafiante. Para empezar a coser desde cero en casa, no basta con un simple truco o tutorial DIY, hay algunas otras recomendaciones y consejos que es bueno tener a mano. A continuación te comparto un video con 50 consejos de costura y algunas importantes detalladas debajo.
- Ten a mano siempre todos los materiales de costura que puedas necesitar. Es importante tener un costurero con agujas diferentes, hilos de varios colores, tijeras de tela afiladas, papel para molde, tiza para marcar, alfileres y pinzar corta hilachas.
- Toma las medidas para cada truco, sobre todo si se trata de un proyecto de ropa. Existen muchas guías de talles y videos para aprender a tomar medidas corporales de manera sencilla.
- Realiza un mantenimiento y limpieza frecuente de la máquina de coser. Las máquinas se llenan de grasa, pelusa, restos de hilo y mugre del ambiente. Si no limpiar con regularidad cada una de sus partes, las puntadas pueden trabarse o salir mal.
- Plancha y lava las telas antes de usarlas. Muchas telas se achican con los lavados, por eso es preferible que el algodón tome antes de cortar los moldes para que no se encoja una vez que finalices el truco. La plancha es la mejor aliada de costura para asentar las puntadas y emparejar las piezas.