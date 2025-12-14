Paso a paso y con un truco: cómo tapar un agujero en la parte trasera de los jeans

jeans con agujeros Con un poco de hilo, agujas y algunos pasos puedes recuperar unos jeans rajados o rotos.

Con un truco DIY: cómo coser la parte trasera de los jeans

Cuando los jeans se rajan en la parte trasera, justo donde están los bolsillos o en la entrepierna, no tienes que descartarlos. Según el daño y el tamaño del agujero, puedes recurrir a un truco de hilos bastante simple. Existen dos opciones de arreglo: tapar el agujero o coserlo.

arreglar jeans La tela de jeans es muy resistente, duradera y versátil. Si los pantalones están muy rotos, puedes crear prendas nuevas con ellos.

Para tapar el agujero puedes utilizar un parche de tela de jans o un parche estampado, sobre todo si el agujero está en el bolsillo trasero. Para coser un parche simplemente necesitas un pedazo de tela, un poco más grande que el agujero, hilo del color de los jeans y aguja. Este truco es más rústico y queda bastante canchero.

Por otra parte, para coser el agujero en los jeans, existe un truco bastante simple. En estos casos, lo ideal es que el tajo sea vertical y no circular. Simplemente, debes voltear los jeans y realizar una costura a mano del revés uniendo las mitades rotas. También puedes poner un pequeño trozo de tela de jean por dentro para que no se siga deshilachando.

Un truco y algo más: cosas que toda costurera principiante tiene que saber

Coser puede ser una aventura, a veces divertida y otra tantas veces muy desafiante. Para empezar a coser desde cero en casa, no basta con un simple truco o tutorial DIY, hay algunas otras recomendaciones y consejos que es bueno tener a mano. A continuación te comparto un video con 50 consejos de costura y algunas importantes detalladas debajo.