Con un truco DIY de costura: cómo coser una funda para la sombrilla usando unos jeans

Para realizar una funda muy canchera y cómoda para trasladar la sombrilla a la playa, solo necesitas un truco y unos jeans viejos

Isabella Brosio
Isabella Brosio
Un truco de costura permite diseñar, coser y crear tus propias prendas y accesorios a gusto. 

Para cada prenda rota, cada idea de costura o proyecto de hilos, existe un truco. Los DIY de costura suelen ser muy simples y por lo general se realizan con materiales reciclados. Un ejemplo de ello es la tela de jeans.

Hoy te comparto un truco muy sencillo para que puedas aprovechar en casa esos jeans viejos que tienes guardados y no quieres tirar. Con ambas piernas puedes confeccionar una funda para la sombrilla de playa o para otras cosas que necesites guardar.

Los jeans son una de las prendas más populares y utilizadas. El jean es en realidad tela denim, un tejido que se inventó en Italia, pero comenzó a utilizarse para confección de prendas como pantalones, camperas, faldas y shorts mucho tiempo después.

sombrilla
Con unos jeans viejos puedes coser muchas prendas nuevas y proyectos DIY.

Los pantalones de jeans se crearon y diseñaron como prenda de trabajo en 1873. Levi Strauss y Jacob Davis patentaron los pantalones de jean. Estos primeros modelos fueron diseñados para los trabajadores de las minas que requerían ropa resistente y duradera.

Con el paso del tiempo, los jeans se fueron perfeccionando, modernizando y amoldando a los gustos. Hoy el jean es una prenda canchera y moderna que forma parte de todo outfit. Existen muchos DIY de costura para reutilizar los jeans y darles una nueva vida.

Paso a paso y con un truco: cómo coser una funda para sombrilla con unos jeans

Para realizar este truco DIY vas a necesitar una de las piernas del jean. Lo ideal es utilizar unos jeans anchos para que entre bien la sombrilla. A continuación te comparto el video de este truco para que puedas seguirlo paso a paso. Además, vas a necesitar hilo, aguja, máquina de coser y tijeras.

Embed - Como coser Funda para la sombrilla o parasol DIY/* (muy fácil).
  1. Para comenzar con este truco, corta las piernas de los jeans y colócalas del revés.
  2. Cose la parte inferior de los jeans y realiza un dobladillo en la parte superior para colocar un cordón y ajustar.
  3. Voltea la pierna de los jeans y coloca una tira para trasladarla, tal como se ve en el truco. También puedes realizar el DIY con otra tela que te guste.

Un truco y algo más: cómo lavar y cuidar la tela de jean

jeans
Tambi&eacute;n puedes coser accesorios de jean, bolsos, faldas, tops y almohadones.&nbsp;

Para mantener los jeans siempre limpios, de color azul y con la tela firme, la clave está en realizar un buen lavado. Los jeans se tienen que lavar del revés, con agua fría y un ciclo de lavado suave.

Utiliza detergentes para ropa adecuados para que los jeans no pierdan color. Seca los jeans al aire libre y evita los secados al rayo del sol. Nunca guardes los jeans mojados y, si es posible, colócalos en perchas.

