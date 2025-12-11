Con un truco DIY de costura: cómo coser una funda para la sombrilla usando unos jeans

sombrilla Con unos jeans viejos puedes coser muchas prendas nuevas y proyectos DIY.

Los pantalones de jeans se crearon y diseñaron como prenda de trabajo en 1873. Levi Strauss y Jacob Davis patentaron los pantalones de jean. Estos primeros modelos fueron diseñados para los trabajadores de las minas que requerían ropa resistente y duradera.

Con el paso del tiempo, los jeans se fueron perfeccionando, modernizando y amoldando a los gustos. Hoy el jean es una prenda canchera y moderna que forma parte de todo outfit. Existen muchos DIY de costura para reutilizar los jeans y darles una nueva vida.

Paso a paso y con un truco: cómo coser una funda para sombrilla con unos jeans

Para realizar este truco DIY vas a necesitar una de las piernas del jean. Lo ideal es utilizar unos jeans anchos para que entre bien la sombrilla. A continuación te comparto el video de este truco para que puedas seguirlo paso a paso. Además, vas a necesitar hilo, aguja, máquina de coser y tijeras.

Embed - Como coser Funda para la sombrilla o parasol DIY/* (muy fácil).

Para comenzar con este truco, corta las piernas de los jeans y colócalas del revés. Cose la parte inferior de los jeans y realiza un dobladillo en la parte superior para colocar un cordón y ajustar. Voltea la pierna de los jeans y coloca una tira para trasladarla, tal como se ve en el truco. También puedes realizar el DIY con otra tela que te guste.

Un truco y algo más: cómo lavar y cuidar la tela de jean

jeans También puedes coser accesorios de jean, bolsos, faldas, tops y almohadones.

Para mantener los jeans siempre limpios, de color azul y con la tela firme, la clave está en realizar un buen lavado. Los jeans se tienen que lavar del revés, con agua fría y un ciclo de lavado suave.

Utiliza detergentes para ropa adecuados para que los jeans no pierdan color. Seca los jeans al aire libre y evita los secados al rayo del sol. Nunca guardes los jeans mojados y, si es posible, colócalos en perchas.