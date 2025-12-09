Bolsito matero para el verano: cómo coserlo paso a paso y con un truco de hilos

bolso matero No hace falta comprar un bolso carísimo para el mate, con un poco de tela te lo puedes fabricar.

Paso a paso: cómo hacer un bolso de verano para el mate

Para este truco de hilos te voy a compartir un procedimiento. En el video vas a ver cómo se cose una tote bag sencilla, la diferencia o el plus para que sea un bolso matero de verano, está en la costura del medio que divide la bolsa en dos, generando un compartimento para el termo y otro para la yerba y el mate.

Embed - COMO HACER UNA TOTEBAG | PATRÓN GRATIS | MUY FÁCIL Y RÁPIDO

Para coser este bolso de verano, lo primero es seleccionar una tela lo bastante gruesa y resistente como para que no se rompa y aguante el peso del termo. Luego, mide el termo para hacerla con la altura correcta y recorta las telas. Confecciona la tote bag como se ve en el tutorial, siguiendo cada paso del truco. Una vez que lo finalices, con el bolso todavía del revés, realiza una costura recta justo por la mitad para dividir el bolso de verano. De un lado puedes poner el termo y en el otro compartimento la yerbera y el mate.

Consejos para preparar un rico mate en verano y todo el año

El Instituto Nacional de la Yerba Mate enumera algunas recomendaciones o consejos claves a tener en cuenta al momento de preparar un buen mate. También puedes seguir estos pasos para preparar un tereré de verano.