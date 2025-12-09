Bolsito matero para el verano: cómo coserlo paso a paso y con un truco de hilos

Paso a paso: cómo hacer un bolso de verano para el mate
Para este truco de hilos te voy a compartir un procedimiento. En el video vas a ver cómo se cose una tote bag sencilla, la diferencia o el plus para que sea un bolso matero de verano, está en la costura del medio que divide la bolsa en dos, generando un compartimento para el termo y otro para la yerba y el mate.
- Para coser este bolso de verano, lo primero es seleccionar una tela lo bastante gruesa y resistente como para que no se rompa y aguante el peso del termo. Luego, mide el termo para hacerla con la altura correcta y recorta las telas.
- Confecciona la tote bag como se ve en el tutorial, siguiendo cada paso del truco.
- Una vez que lo finalices, con el bolso todavía del revés, realiza una costura recta justo por la mitad para dividir el bolso de verano. De un lado puedes poner el termo y en el otro compartimento la yerbera y el mate.
Consejos para preparar un rico mate en verano y todo el año
El Instituto Nacional de la Yerba Mate enumera algunas recomendaciones o consejos claves a tener en cuenta al momento de preparar un buen mate. También puedes seguir estos pasos para preparar un tereré de verano.
- Nunca, bajo ningún punto, hay que hervir el agua para el mate. Esta infusión se tiene que tomar preferentemente a una temperatura de 75°C u 80°C. El agua hirviendo puede quemar la yerba, el mate se lava mucho más rápido y encima se nos quema toda la boca.
- Lo mejor es llenar el recipiente de mate con yerba tres cuartas partes y no hasta arriba. La yerba mate se hincha mucho y aumenta su volumen, por lo tanto, si colocamos demasiada en el mate, se puede rebalsar.
- Desinfecta las bombillas de mate cada cierto tiempo. Para hacerlo, puedes realizar un truco o procedimiento sencillo con bicarbonato de sodio. Solo basta con hervir las bombillas en agua y bicarbonato de sodio durante algunos minutos o hasta que toda la mugre se desprenda.
- Evita los movimientos de la bombilla. Esto puede modificar el sabor del mate o tapar la bombilla.
- Una vez que finalice el día o ya no tomes más mate, retira la yerba del recipiente, lávalo con abundante agua, coloca una servilleta limpia para que absorba la humedad y déjalo en un lugar ventilado. Nunca te vayas a dormir sin limpiar bien el mate.