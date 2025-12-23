Cómo limpiar el piso con pocos ingredientes para que las baldosas queden relucientes como un espejo

Mantener los pisos del hogar brillantes como un espejo y libres de suciedad suele ser una tarea agotadora que parece durar apenas unas horas. Sin embargo, con ingredientes precisos, podemos poner en práctica trucos que nos permitirán limpiar y dejar las baldosas relucientes, sin esfuerzo y en pocos minutos. Lo mejor de estos métodos es que no gastaremos dinero en productos extras, sino que lo haremos con materiales que tenemos en casa.
Trucos de limpieza para dejar los pisos de baldosas relucientes
Uno de los métodos infalibles para limpiar los pisos de baldosa es acudir a las propiedades del vinagre blanco. De hecho, esta solución también es efectiva para distintas superficies, menos parquet, mármol y piedra natural. Para su uso, tendrás que verter un vaso de vinagre en un balde con cinco litros de agua. Revolver y en caso de desearlo, añadir gotas de acete esencial. Luego, trapear y comprobar cómo el suelo queda reluciente.
Otro de los trucos de limpieza que podrás poner en práctica consiste en utilizar una fruta cítrica como el limón, cuyas propiedades desinfectan y dejan un aroma agradable. En este caso, la técnica consistsirá en colocar el jugo de dos limones y sus ralladuras en un balde con tres litros de agua tibia. Luego, trapear. Al igual que el vinagre, este método no es apto para mármol, piedra natural y parquet.
Por último, el bicarbonato de sodio y el jabón blanco son opciones recomendables para la limpieza de pisos de baldosa, como así también aquellos de madera o mármol. Para este truco, habrá que mezclar una cucharada de jabón rallado, una de bicarbonato y un poco de agua. Revolver hasta que se integren los ingredientes y, finalmente, colocar una cucharada de esta preparación en un balde con agua para que se disuelva. Finalmente, proceder a limpiar el suelo.
A diferencia de los productos comerciales con ceras pesadas, estas mezclas no dejan residuos químicos que atraigan más polvo con el tiempo. Son soluciones ecológicas, económicas y altamente efectivas para diversos tipos de superficies, desde cerámicos hasta porcelanatos.