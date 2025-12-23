Cómo limpiar el piso con pocos ingredientes para que las baldosas queden relucientes como un espejo

Trucos de limpieza para dejar los pisos de baldosas relucientes

Uno de los métodos infalibles para limpiar los pisos de baldosa es acudir a las propiedades del vinagre blanco. De hecho, esta solución también es efectiva para distintas superficies, menos parquet, mármol y piedra natural. Para su uso, tendrás que verter un vaso de vinagre en un balde con cinco litros de agua. Revolver y en caso de desearlo, añadir gotas de acete esencial. Luego, trapear y comprobar cómo el suelo queda reluciente.

limpiar piso

Otro de los trucos de limpieza que podrás poner en práctica consiste en utilizar una fruta cítrica como el limón, cuyas propiedades desinfectan y dejan un aroma agradable. En este caso, la técnica consistsirá en colocar el jugo de dos limones y sus ralladuras en un balde con tres litros de agua tibia. Luego, trapear. Al igual que el vinagre, este método no es apto para mármol, piedra natural y parquet.